Kon: U Srbiji 1,5 miliona vakcinisanih sa dvije doze

Pandemija može samo vakcinacijom da se zaustavi, a kada dođemo do 1,5 miliona vakcinasanih sa dvije doze, korona virus će početi da gubi potencijal, izjavio je danas epidemiolog i član Križnog štaba Srbije dr Predrag Kon.

Epidemiološka situacija je i dalje nepovoljna. Ukupna situacija se pogoršava. U Beogradu je jučerašnji broj bio 945, što je 37 odsto od ukupnog broja pozitivnih u Srbiji, i jedino se u Beogradu broj novozaraženih na vrlo ozbiljna način podiže, rekao je Kon u emisiji Uranak na K1 televiziji.

Dodao je kako postoji postepeni porast broja zaraženih od 27. januara, kao i stabilizacija broja novooboljelih, ali na visokom nivou, što je sve vrijeme bila zapravo nestabilna situacija.

– Mi iz medicinskog dijela Kriznog štaba ne možemo da gledamo kako nam se pune bolnice i to sad znatno brže. To se na kraju završava vrlo teškim, pa nažalost i smrtnim slučajevima. U ovoj situaciji kada su nam ljekari iscrpljeni, kada je zaista ”dotjeralo do duvara”, mi moramo to da usporimo, a onda i zaustavimo, paralelno sa vakcinacijom – rekao je Kon.

On je ocijenio da su rezultati vakcinacije u Srbiji za ponos, ali ne dozvoljavaju opuštanje.

– Za sada imamo oko 720.000 ljudi koji su primili dvije doze. To je duplo manje da bi bilo šta ozbiljno osjetili. Kad dođemo do 1,5 miliona ljudi koji su vakcinisani sa obje doze, može se očekivati da oslabi potencijal virusa. Međutim, da bismo stvarno ozbiljno prestali toliko da razmišljamo o tome i imali stabilniju situaciju, moramo doći do tri miliona vakcinisanih – naglasio je Kon.

On je objasnio kako nema mjesta strahu od vakcina, jer je na 1,2 miliona ukupno vakcinisanih građana zabilježena samo tri slučaja reakcija na vakcinu koje je trebalo medicinski pratiti.

Ukazao je i na to da nema mjesta strahu da vakcine mogu praviti probleme u trudnoći, ali treba biti oprezan.

– Nema vakcina napravljenih sa živim korona virusom, i samim tim nema mogućnosti da vakcina štetno djeluje na plod ili u toku dojenja, ali na vakcinama piše da to još nije istraženo. Zato treba voditi računa kada treba da se primi vakcina – rekao je Kon.

On se nije izjasnio o tome da li će se na sastanku Kriznog štaba zalagati da se skrati radno vrijeme lokala i ugostiteljskih objekata, poslije upozorenja iz Grada Beograda da će to značiti otpuštanje velikog broja zaposlenih.