Kon o sukobu sa doktorom: Sve više razumijem Nestorovića, kad ga slušate pažljivo, on ne griješi!

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je da utisak koji se je napravljen da je u sukobu sa profesorom Branimirom Nestorovićem lažan.





Sa profesorom Nestorovićem se, kaže, gotovo ne razlikuje u stručnim mišljenjima, samo u pristupu javnosti, te tu dolazi do utiska razilaženja.

“Mi epidemiolozi koristimo taj termin tiho prokužavanje – dakle, ne radite ništa namerno, suština je bliska, ali ne kažemo zarazite se namerno, što kaže Nestorović. To nije prihvatljivo i može da dođe do tragedije. Suština je skoro ista, mi ne možemo da budemo potpuno hegemoni u mišljenju. Kada sedimo jedan pored drugog, sve više razumem profesora Nestorovića što vreme prolazi i shvatam da nas mediji stavljaju u sukob. To što nas mediji stavljaju na naslovnoj strani kao da smo u ratu to apsolutno nije istina. Vrlo sam striktan u svom stavu, odnosno tom odnosu prema javnosti. Sve to zbunjuje javnost", dodao je epidemiolog.

Samo pred prvomajske praznike su se epidemiolozi čvrsto izdvojili u mišljenju da je potreban karantin, ali se pokazalo kao dobra stvar, istakao je on.

“Kada ga pažljivo slušate, vidite da on ne greši, ali kada stavljate takve naslove…”

"Tu postoji jedna stvar koja je u oblasti teoretisanja, mi imamo utisak da je virus oslabio. Profesor Nestorović se skoro i ne razlikujemo u mišljenju, u pristupu javnosti svakako. Nije pouzdano da virus slabi, imamo neke pokazatelje, ali ne i dokaze za to", istakao je Kon.

Profesor Nestorović kaže da u Srbiji nije bio isti virus kao u Italiji i da kada budu otvorene granice doći će nam iz Italije taj virus – ovo Kon komentariše kao pretpostavku.

“Nema dovoljno podataka za jedno epidemiološko zaključivanje. Ima samo jedan mali deo ispitivanja. Prepostavlja se da je to tako. Te pretpostavke nisu beznačajne. Ne stižem toliko da čitam, ja se više bavim operativnim, Nestorović nije virusolog, imamo virusologe u našem timu. To je jako zanimljiva tema, ali to komplikuje dalju komunikaciju sa javnošću", piše Informer.rs.