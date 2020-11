Kon: Nove mjere od utorka, bilo je grešaka i na sahrani

O aktuelnoj epidemijskoj situaciji u vezi sa korona virusom u Srbiji, kao i novim mjerama koje bi sutra trebalo da stupe na snagu, danas je za RTS govorio epidemiolog Predrag Kon.

On je govorio i o protekloj sahrani patrijarha Irineja.

- Mi znamo da je zabrana okupljanja više od 5 osoba na snazi i jasno je da je ispraćaj njegove svetosti bilo nemoguće da se zabrani, niti je to ikome padalo napamet. Ali smo tražili da se poštuju mjere. Vidio sam, da su mnogi, pogotovo iz državnog vrha nosili maske, da je to i te kako bilo prisutno, da se o tome vodilo računa, ali da je grešaka bilo, nesumnjivo je da je bilo. Sasvim je sigurno da je bilo i zaražavanja, ali to ćemo vidjeti poslije nedelju dana - kazao je.

Kon je rekao i da je utorak odabran kao prvi dan primjene novih mjera iz organizacionih razloga, ali i da je Krizni štab predložio i rigoroznije mjere od onih koje su usvojene.

Da situacija nije toliko crna govori i najnoviji podatak koji je iznio Kon.

- Vidi se usporavanje virusa, posebno u Beogradu - kazao je Kon.

Mjere koje su donesene prošlog utorka sada će da se vide, kaže Kon, a mjere koje stupaju na snagu sutra, za nedjelju dana.

Prisutnost virusa je velika, dodaje. Broj novozaraženih može se, kaže Kon, množiti sa deset.

- Ako otkrijemo 6.000, to je sigurno 60.000 - kazao je Kon.