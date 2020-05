Kon: Nismo ni blizu pobjede nad koronom

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da nismo ni blizu pobjede nad korona virusom i naglasio da se zdravstveni sistem brzo adaptirao da kompletno odgovori jednom snažnom udaru, dodajući da je ''pokazao vitalnost kojom treba da se hvalimo''.

- Mislim da smo solidno, pa čak i uspješno premostili taj (prvi) talas. Vidjećemo šta će dalje biti, jer ne smijemo da se previše opuštamo. Još nismo ni blizu pobjede, jer pobjeda podrazumijeva da virusa nema, kao i nijednog smrtnog ishoda duži period. Vjerovatno ćemo imati neki predah tokom ljeta, a onda ćemo ponovo morati da se pripremimo za zimu ili poznu jesen - rekao je Kon.

Na pitanje da li to znači da očekuje pojavu drugog talasa oboljevanja od Kovida 19 i da li bi on mogao da bude jači, Kon je odgovorio da ''to baš i nije lako procenjivati''.

- Ima mišljenja ljekara da do toga neće doći, ima i onih koji kažu da će talas biti blaži. Prilično sam uzdržan po tom pitanju jer još nemamo podatak kakav nam je kolektivni imunitet - rekao je Kon.

Na pitanje šta očekuje od istraživanja koje će pokazati koliki je stepen kolektivnog imuniteta u Srbiji, on je rekao da očekuje da ''prokuženost neće biti jednaka u svim dijelovima Srbije''.

- I mislim da neće biti masovna, već daleko od toga. Mislim da postoji, ali da to nije dovoljno. Različita mišljenja o tome postoje i među epidemiolozima i među ljekarima u Kriznom štabu za suzbijanje kovida-19 - rekao je Kon.