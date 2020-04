Kon navodi da Srbija postepeno izlazi iz epidemije

Za eventualnu zabranu kretanja tokom prvomajskih praznika u Srbiji, mogu lično da kažem, da je logično da i dalje bude na snazi jer je to posljednji trenutak kada može ozbiljno da se pokvari situacija.



Đurđevdan je jedan dan, policijski čas počinje od 18 časova, mislim da ne treba nešto posebno tada da se preduzima, rekao je na konferenciji za novinare epidemiolog dr Predrag Kon.

Prema najnovijim informacijama, u Srbiji je od korona virusa zaraženo još 162 osobe, ukupno 7.276. Na žalost, od posljednjeg izvještaja preminulo je još petoro ljudi (četiri muškarca i jedna žena) što crni bilans dovodi na 139 umrlih.

U poslednjih 24 sata testirano je 2.688 osoba, hospitalizovano je 3.477, na respiratorima je 96 pacijenata a dosad su izliječena ukupno 1.063 pacijenta, rekao je pokrajinski sekretar dr Zoran Gojković.

Prema najnovijim podaci Ministarstva zdravlja koji su saopšteni danas u 15 sati na konferenciji Kriznog štaba za suzbijanje korona virusa u Srbiji ukupno je testirano 51.324 osoba, a ukupan broj zaraženih od početka epidemije 7.276.

Prema riječima epidemiologa Predraga Kona Srbija izlazi iz epidemije ekscesne situacije su sve manje moguće, kao i da je aktivnost virusa sve manja.

"Rezultati pokazuju da mi izlazimo iz ove situacije. Izlazimo iz epidemijskog javljana ove bolesti i ono što se očekuje jesu pojedinačna otkrivanja bolesti. Pandemija prelazi na južnu hemisferu gdje se očekuju ozbiljniji problemi zbog lošijeg zdravstvenog sistema u tom dijelu svijeta. Ipak nema opuštanja jer se povratka očekuje i u sjeverni dio. To znači, da bi na jesen epidemija mogla da se vrati. Takođe, treba sada smisliti strategiju, prije nego što se otvore granice, za tzv. import odnosno ponovni ulazak virusa u zemlju", rekao je Kon.

On je podsjetio da Srbija izlazi iz sedme nedjelje i da nema više nijedno ozbiljno žarište, gasi se i u Vojvodini i u Beogradu.

Pokrajinski sekretar dr Zoran Gojković zadovoljan je situacijom u Vojvodini, prenosi Blic.

"U Vojvodini je konstantan pad oboljelih i povećanje izliječenih. Iz KC Vojvodine otpušteno je 131 pacijent a leži 75. Trend je sve bolji ali to je rezultat mjera koje smo imali prije deset dana. To nam daje motiv da u takvom tempu idemo dalje. Kakvi će nam rezultati biti u narednih deset dana zavisi od nas danas", rekao je on.