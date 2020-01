Žena S. J. iz Jagodine završila je na psihijatriji nakon dvogodišnjeg proganjanja od strane njenog komšije S. S, inače bivšeg žandarma. U međuvremenu, Osnovno javno tužilaštvo u Jagodini donijelo je odluku da prema njemu sprovede postupak odloženog krivičnog gonjenja, te je S. S. danas slobodan čovjek, uprkos šteti koju je nesrećna žena pretrpila.

Tortura, ponižavanje i maltretiranje koje je Jagodinka preživljavala od svog komšije, nekadašnjeg kućnog prijatelja, počelo je 2017. godine. Supruga S. S. i S. J. su inače koleginice, te joj je jednog dana S. J. pozajmila telefon kako bi se javila suprugu, pošto je svoj zaboravila.

Ispostaviće se kasnije da je ovo bila kobna greška i presudni trenutak jer je manijak tada došao do njenog broja telefona.

Porodice S.S. i S.J. poznaju se više od 20 godina, budući da žive blizu, i njihov odnos do te 2017. bio je prijateljski – posećivali su se, deca su im zajedno išla u školu. Međutim, sve se promijenilo kada je suprug S. J. otišao u inostranstvo da radi, što je u očima komšije-manijaka bila odlična prilika da se ustremi na nju.

– Mislim da mu je tada ostao moj broj telefona jer ranije nismo na taj način komunicirali, već uglavnom preko fiksnog ili uživo. U to vrijeme moj suprug nije bio u Srbiji, pa mi je S. slao poruke kroz pitanja kako ću ja sada sama, “pošto mi čovjek nije tu”. Odgovarala sam mu da za mene to nije ništa novo, a on je nastavio da insistira da je nemoguće da izdržim bez muškarca, da vjerovatno imam drugog, da se sama zadovoljavam – ispričala je S. J. u tužilaštvu.

Kako kaže, sve to prihvatala je kao šalu, pa mu je na taj način i uzvraćala poruke, govoreći da ima nekog drugog, ali i to da je to kako živi bez muža koji je u inostranstvu ipak njena privatna stvar. Tada je S.S. vidio priliku i ponudio se da on bude njen ljubavnik, što je ona odbila. Njeno odbijanje može se vidjeti i u prepiskama.

Poruke su nastavile da se nižu, a odbijeni muškarac promijenio je ploču, pa su tako romantične poruke prerasle u vrijeđanje, a zatim i prijetnje njoj i njenoj porodici. Supruga od S.J. nazovao je “rogonjom”, njihovog sina “kop**e”, kćerke poslovnim pratnjama…

Pokušao je i da igra na loptu povrijeđenog muškarca, pa joj je tako pričao o problemima koje je imao sa svojom suprugom. Sve kako bi S.J. pala njegovih šaka.

Te dvije godine prošle su, prema priči supruga žene S.J, koji se i obratio za pomoć redakciji Blica, tako što je nesrećnica krila od svih da trpi konstantno uznemiravanje od strane komšije, jer je strahovala kako će to uticati na njen brak, kako će prihvatiti okolina budući da je mjesto u kom žive u Jagodini izuzetno malo, a njen napasnik poznat kao nekadašnji pripadnik Žandarmerije koji je sada u penziji. Strahovala je i za svoju bezbjednost.

Takođe, S.S. bi je povremeno optuživao da se viđa i spava sa drugim muškarcima, a kada bi ga S.J. ignorisala postajao bi još grublji te bi je vrijeđao govoreći da su joj kćerke poslovna pratnja i da naplaćuju seksualne usluge.

– Jednom prilikom sačekao ju je kod kontejnera, uhvatio je za gušu kao pit bul kako bi je zastrašio jer kada mu je rekla da će ispričati sve što je doživjela i da će da iznese sve prijetnje koje su upućene našoj porodici, prije svega našoj djeci, koje su toliko gnusne da ne mogu ni da ih izgovorim. Još jednom ju je drugom prilikom natjerao da uđe u njegov automobil i pokazao joj pištolj kako bi je zastrašio. Kada je vidjela oružje moja žena je doživjela veliki stres i počela da povraća i on ju je izbacio iz auta – govori preneraženi suprug G.J, ističući da su sve prijetnje upućene putem poruka.

Odlazak na psihijatriju

Izloženost tolikom stresu dovela je do toga da S.J. potraži ljekarsku pomoć. Nakon što je, prema priči njenog supruga, više puta odlazila u Hitnu pomoć zbog učestalog povraćanja i uznemirenosti, septembra prošle godine obratila se i psihijatru.

– Povraćala je konstantno, imala je fizičku i psihičku reakciju na njega. Štitna žlijezda joj je bila veličine pesnice, počela je da se gubi… Doktorka koja ju je primila kazala je da je jasno da je moja supruga bila izložena velikom stresu i maltretiranju. Dobila je jake lijekove i sada mora da odlazi na terapije u dnevnu bolnicu. Više nije radno sposobna. Posljednjih dana joj se situacija pogoršala, ruka joj se trese i čekamo da vidimo šta će joj ljekar reći kada ode na terapiju – kaže G.J. naglašavajući da o svemu imaju potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje njegove riječi.

Nakon užasa koji je nesrećna žena preživela sa komšijom, S.J. se konačno odlučila da ispriča svom suprugu sve. Zajedno su otišli u policiju i prijavili S.S. Ubrzo je pokrenut postupak i slučaj je stigao do tužilaštva koje je odlučilo da osumnjičenom S.S. odredi novčanu kaznu i pusti ga na slobodu. Za to vrijeme, nesrećna žena S.J. svakodnevno odlazi na psihijatriju i pije lijekove.

Tužilašvo: Nije ranije osuđivan, ispunjeni svi uslovi za institut odloženog gonjenja

Redakcija Blica kontaktirala je Osnovno javno tužilaštvo u Jagodini gdje su kazali da je njima od strane Policijske uprave Jagodina, Grupe za suzbijanje maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici, podnijet izveštaj u kome se navodi da S.J. uznemirava komšija, te je nakon dokaznih radnji to tužilaštvo donijelo odluku da “prema osumnjičenom S.S. sprovede postupak odloženog krivičnog gonjenja zbog sumnje da je izvršio krivično djelo proganjanje”.

– Imajući u vidu da se radi o krivičnom djelu za koje je zaprijećena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, da osumnjičeni ranije nije bio osuđivan, da prema istom ranije nije sprovođen postupak odloženog krivičnog gonjenja, te da su ispunjeni apsolutno svi uslovi za primenu instituta odloženog krivičnog gonjenja propisan članom 283 ZKP, po osnovu kog je doneseno rješenje da od 26. septembra 2019. godine o odbačaku krivične prijave iz izvještaja PU Jagodina – piše u odgovoru Tužilaštva za naš portal.

Šta je to postupak odloženog krivičnog gonjenja?

Advokat Nebojša Perović za Blic je objasnio da u okviru našeg krivičnog zakonodavstva, kada se goni lice koje je izvršilo krivično djelo, a koje nije ranije osuđivano, za krivična djela gdje je zaprijećena kazna do pet godina zatvora, može se primijeniti institut odlaganja krivičnog gonjenja, takozvani oportunitet.

– Lice dobije nalog od tužilaštva da određeni novčani iznos plati u dobrotvorne svrhe ili izvrši naknadu oštećenom, s tim što visina iznosa se kreće od 40.000, pa može iznositi i par stotina hiljada dinara. Međutim, tužilaštvo mora da bude izuzetno obazrivo, jer se uvijek mora voditi računa o posljedicama zbog izvršenog krivičnog djela. U konkretnom slučaju, ukoliko je zbog krivičnog djela proganjanje nastupila takva posledica da je nesmetano odvijanje životnih funkcija kod oštećene bitno smanjeno, do te mjere da je ista zatražila pomoć od nauropsihijatra, te da je potpuno došlo do poremećaja u životu oštećene, onda je mjesto primeni oportuniteta bilo nelogično. Društveni interes i interes zaštite prava pojedinca je onda zanemaren – objašnjava advokat Nebojša Perović ističući da ovo važi ukoliko je tačno da se život oštećene u toj mjeri promijenio i da je tu promjenu prouzrokovao optuženi S.S.

Pročitajte još:

Srbin poginuo u teškom udesu

Vatrogasci izvukli vozilo iz odvodnog kanala, u njemu našli tijelo mladića

U smrskanom vozilu bila dva brata, jedan poginuo, drugom se ljekari bore za život

Detalji likvidacije ispred osnovne škole: Marko ubijen s leđa pred sinom i dvije kćeri

Ovo su neslavni rekorderi koje je zaustavio presretač MUP-a RS