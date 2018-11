Komšić je nasljednik Bakira Izetbegovića

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić prokomentarisao je izjavu budućeg člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željka Komšića o granici na Drini koja je proteklog vikenda podigla prašinu u regionu.



Dačić je tokom gostovanja na beogradskoj TV "Prva" u ponedjeljak ujutro rekao da je Komšić nasljednik Bakira Izetbegovića.

"Samo još da se plašimo velike Bosne i Hercegovine. Nemojte da me pitate takva pitanja. Komšić treba da naslijedi ono što je radio Bakir Izetbegović. I nije mu to prvi put, nije on prvi put na ovoj funkciji. Bilo bi dobro da je rekao da i muslimanske zemlje treba da znaju gde je granica BiH", kazao je Dačić.

Podsjećamo, izabrani član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda istakao je u opširnom intervjuu za srbijanski "Telegraf" da traži od Beograda i Zagreba da poštuju Bosnu i Hercegovinu kada je riječ o fizičkim granicama i granicama lijepog, normalnog ponašanja.

"U punoj mjeri ću biti posvećen tome da to budu dobri i prijateljski odnosi. Ali, vas molim, i u Zagrebu i Beogradu, samo da znate, gdje prelazite granicu. I gdje pokazujete dokumenta. To je na Savi, to je na Drini, to je na Uni. Samo to poštujte i nećete imati nikakvih problema sa mnom", naveo je on.