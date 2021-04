Koha objavila "non-pejper" koji su navodno pripremile Njemačka i Francuska; Ambasade obje zemlje negiraju

List navodi da nije mogao da potvrdi autentičnost tog nezvaničnog dokumenta, prema kojem će se Srbija i tzv. Kosovo međusobno priznati.

Prema tom "non-pejperu", bio bi stvoren „autonomni okrug sjevernog Kosova", u skladu sa zakonima i ustavom tzv. Kosova. Srpska pravoslavna crkva imala bi "privilegovani status", dok bi se Srbija, nakon ratifikacije pravno obavezujućeg sporazuma, bila dužna da "ne ometa članstvo Kosova u međunarodnim i regionalnim organizacijama".

Navodi se da će ove napore podržati članice EU i SAD, a da bi proces trebalo da bude završen prije kraja februara 2022. godine.

Prema tom "non-pejperu", tzv. "autonomni okrug sjevernog Kosova" imao bi pravo regulisanja zakonodavstva na regionalnoj osnovi u oblastima ekonomije, finansija, vlasništva nad infrastrukturom, kulture, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite pravosuđa, policijske službe, urbanog razvoja i evropske saradnje, u skladu sa ustavom tzv. Kosova.

Prema planu, obuhvatao bi teritoriju gradova Zvečan sa 35 sela, Leposavić sa 72 sela, Sjevernu Mitrovicu i grad Zubin Potok sa 63 sela.

Njemački ambasador u Prištini Jorn Rode negirao je danas da Berlin stoji iza takozvanog "non pejpera" po kome će se Beograd i Priština međusobno priznati i tu vijest nazvao lažnom.

The so called “German-French non paper” published by Koha Ditore is fake news! There might be a paper but it’s for sure not a German-French one. Our full support is for the EU-led dialogue led by EUSR @MiroslavLajcak as German FM Maas again underlined last Thursday in Pristina

