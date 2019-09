Željko Ražnatović Arkan, čovjek koji je na neki način obilježio najtežu deceniju Beograda, ubijen je 15. januara 2000. godine u hotelu Interkontinental.

Arkan je za svojih 48 godina prešao put od maloljetničkog prestupnika, do čovjeka koji je bio jači od države.

Ko su naručiocu njegovog ubistva nikada se nije saznalo, izvršioci umiješani u ubistvo kažnjeni su po pravdi mafije, ili se skrivaju po afričkim zemljama.

"U Srbiji napraviti jedan takav događaj, i da to ne procuri, prosto je nevjerovatno. Pitam se ko je sjedio na čelu stola kada se uopšte o tome razgovaralo,da su organizatori i izvršioci imali veći strah od toga ko je bio prisutan, nego od pokojnog Arkana", kaže Ljuba Milanović, bivši inspektor.

Fotografija nastala sat vremena pred ubistvo

Njegovo ubistvo pored podzemlja, potreslo je čitavu državu.

Prema prvim rezultatim istrage, Arkan je sa dvojicom svojih prijatelja Milenkom Mandićem Mandom i Draganom Garićem sjedio u separeu, tzv. pužu. Tjelohranitelj nije bio u njegovoj blizini nego je bio udaljen nekoliko metara čuvajući Svetlanu Cecu Ražnatović.

Rekonstrukcija

Napadač je prvo pucao u Arkana, a zatim u osobu koja je sjedila do njega. Treća osoba za stolom vidjevši šta se dešava pokušala je da pobjegne, ali je prilikom bježanja upucana u leđa.

Arkan je zadobio veći broj metaka u glavu i grudi i te rane su bile smrtonosne, u Urgentnom centru u 18:30 minuta konstantovana je smrt Željka Ražnatovića Arkana.

Kamere bile isključene

Jedan od najvećih problema sa kojim su se policijske snage tada suočile bile su isključene video kamere na hotelu Interkontinental što se nikada nije dešavalo.

Inspektori su od svjedoka, ali i od jednog Arkanovog tjelohranitelja dobili važnu informaciju. Da je prilikom obračuna, napadač ranjen. Tada se čitava policija digla na noge i naređeno je svima da motre bolnice u slučaju da se neko pojavi sa povredama ranjavanja.

Nakon opsežne istrage te večeri, policija dobija informaciju da je u bolnicu u Loznici dovežen čovjek sa prostrelnom ranom na leđima. U bolnicu se prijavio pod lažnim imenom, ali u tom bolničkom krevetu je ležao Dobrosav Gavrić, Arkanov likvidator i bivši policajac.

Dobrosav Gavrić

Već po prvim informacijama policija je shvatila o kojoj se mafijaškoj grupi radi.

Gavrić je osumnjičen kao trostruki ubica, a njegovi saučesnici Dragan Nikolić Gagi i MIlan Đuričić zvani Miki uspjevaju da umaknu policijskoj potjeri.

Saradnja sa Hagom kao motiv ubistva

Zbog svog života i kriminalne prošlosti Arkana je čekala optuženička klupa u Hagu. Prema mišljenjima pojedinih stručnjaka, upravo je to bio okidač za ubistvo Arkana.

Željko Ražnatović htio je pod svaku mjeru izbjeći Hag i zbog toga je pristao na saradnju pod uslovom da se skine tada vladar Jugoslavije, Slobodan Milošević.

Da je Arkan imao kontakte sa Hagom, potvrdilo se i u procesu protiv Vojislava Šešelja kada se sasvim slučajno otkrilo da je upravo Arkan tajno svjedočio protiv njega i Miloševića, zbog čega je Šešelj tražio cjelokupno svjedočenje, ali je Tužilaštvo odbilo da mu dostavi.

Slobodan Milošević postao je svjestan da mu najveću opasnost u saradnji sa Hagom predstavlja upravo Arkan, a uporedo sa tim šef podzemlja je uveliko koketirao sa Demokratskom opozicijom Srbije koja je za cilj imala rušenje Miloševića. Pod tim pretpostavkama, Arkan bi bio amnestiran za svoje zločine od Haga i države Srbije i Crne Gore, a Milošević bi poslat u Ševeningen sa čvrstim optužbama.

Upravo zbog toga, sumnja se da iza ubistva Željka Ražnatovića upravo stoji Milošević, što je u nekoliko navrata potvrđivao i sam ubica, Dobrosav Gavrić dok je davao intervjue iz zatvora.

Zbog moći Arkana u podzemlju, sumnja se da je za njegovo ubistvo odgovorna i neka druga kriminalna grupa.

Mile Novaković, bivši pukovnik policije u penzije, izjavio je u emisiji Goli život da je ubistvo Arkana rezultiralo njegovim nasilnim ponašanjem. Reketirao je koga je stigao, i prosto ljudima je bilo dosta Arkana.

Milošević jedini imao motiv

Dobrosav Gavrić nalazi se u dobro čuvanom zatvoru u južnoafričkom gradu Cape Town. u Srbiji je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistvo komandanta Srpske dobrovoljačke garde.

Gavrić je tražio politički azil braneći se da je jedini za ubistvo Ražnatovića imao tadašnji predsjednik SRJ Slobodan Milošević. On je kako kaže, plašio se Arkanove samovolje kojeg nije mogao kontrolisati, a strahovao je i da bi mogao biti nezgodan svjedok protiv njega u Hagu.

"Jedina osoba koja je imala moć i motiv da ubije čovjeka poput Arkana je bio MIlošević. On je poznat po tome što je bio spreman i sposoban ubijati svoje protivnike. Do 2000. godine snage NATO-a tražile su Miloševića i istraživani su zločini počinjeni tokom njegovog mandata. Tada se očekivalo da će biti prihvađena optužnica Međunarodnog krivičnog suda protiv Miloševića za ratni zločin. To je povećalo pritisak na Miloševića. Za istragu je bio potreban svjedok visokog profila, koji bi iz prve ruke mogao svjedočiti o Miloševićevom znanju i odobravanju zločina počinjenih tokom rata. U tom pogledu, Arkan je bio očigledan izbor, Iz tog razloga je vjerovatno da je Milošević naredio ubistvo Arkana, u pokušaju da sakrije svoja kriminalna djela", naveo je Gavrić u zahtjevu za dobijanje političkog azila.

Plaši se osvete Arkanovih vojnika

Gavrić je svoju kriminalnu karijeru nastavio i u Južnoj Africi. Tada je njegov pravi identitet otkriven 2011. godine kada je bio svjedok pucnjave na šefa južnoafričke mafije Sirila BIka 21. marta te godine. Iste godine Gavrić je i uhapšen ali ne po potjernici Srbije.

Dobrosav Gavrić tražio je politički azil jer strahuje da će po povratku u Srbiju biti ubijen od Arkanovih osvetnika.

Gavrićevi strahovi bili realni. Drugi osumnjičeni za ubistvo Ražnatovića, Milan Đuričić Miki iz Loznice, ubijen je u Johanezburgu 25. aprila 2018. godine.

Ubijen je kada je džip zaustavio na semafor. Bijeli automobil blokirao mu je prolaz i dva maskirana čovjeka izašla su i iz automatskog oružja zasuli kišom metaka Đuričića koji je podlega na mjestu.

Osveta put do mafijaškog trona

Nakon ubistva mafijaškog dona, grupa poznata kao Zemunski klan kojem je pripadao i Milorad Luković Legija počinje da likvidira osumnjičene za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana. Međutim, iza njihovog čina osvete krio se drugi motiv, a to je dolazak na vrh mafijaškog trona. Tako su u periodu od 2000. godine do 2003. likvidirali sve protivničke grupe i obezbijedili sebi mjesto kao šefovima podzemlja. Njihov pad uslijedio je nakon ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića i opsežne akcije Sablja u kojoj su pojedinci ubijeni, a drugi uhapšeni i osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne. Detaljnije o kriminalnim nasljednicima u narednim člancima.

Teorije zavjere

Pristalice teorije zavjere tvrde da je Arkan bio svjestan svega šta mu se sprema, od Haga do Slobodana Miloševića i da je sve priča iscenirana kako bi se Ražnatović sklonio iz Srbije. Njihova argumentacija je i to da kovčeg na sahrani nije bio otvara, uprkos činjenici da je Ražnatović višestruko pogođen u glavu.