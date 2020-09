Ko se ne prijavi za 24 časa, a zarazi nekoga biće kažnjen

Danas u 18.00 časova stupa na snagu odluka da državljani Srbije koji se vraćaju iz zemalja gdje je veliki broj zaraženih virusom korona moraju da se prijave u sistem.

Ukoliko imaju neke od simptoma virusa u obavezi su da odu u kovid ambulantu. Ako to ne učine, zaprijećene su i novčane kazne i do 150.000 dinara.

Epidemiolog Predrag Kon je, gostujući na RTS-u, istakao da se očekuje da u Srbiju uđe više od 50.000 ljudi nedjeljno i da nijedna inspekcija ni kontrola samoizolacije to ne bi mogla da izdrži.

Kako je objasnio, prijava koja inače već postoji kao test samoprocjene na portalu e-zdravlje i prilično je jednostavna.

Prilikom prijave se daju lični podaci i osoba mora da upiše kada je i koji granični prelaz prešla, a potom da odgovori na pitanja testa za samoprocjenu, piše Blic.

Čim se izvrši prijava osoba je u sistemu.

Ipak, ako neko ko je od danas došao u Srbiju ne popuni ovu prijavu i neodgovornim ponašanjem slučajno zarazi nekoga virusom korona prijeti mu kazna i do 150.000 dinara.

Naime, na papiru koji dobijaju građani Srbije pri povratku stoji da, ukoliko se elektronski ne prijave u roku od 24 časa, čine prekršaj koji je kažnjiv po članu 85, stav 1, tačka 10 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Ovaj član i ova tačka Zakona kažu, inače, da će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniti svako ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Kon kaže da je to mjera gdje kazna nije glavni način borbe, već je potrebno shvatiti da onaj ko se bahato ponaša, ne prijavi se, a dovede do posljedica i zaražavanja, pogotovo ako dođe do tragičnih posljedica, ne može da izbjegne ono što piše u zakonu.

– Obaveza svakog državljanina Srbije da poštuje Zakon, a Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisuje i kazne koje se sprovode ako neko dovodi drugo lice u opasnost. Inspektori su ti koji će procjenjivati kako i na koji način će biti ljudi kažnjavani, a ova mjera nije napravljena da se ne sprovodi i da i ne smije se ignorisati, jer će postojati kazne – ističe Kon.

Gužve od ranog jutra

Podsjećamo, nakon apela Kriznog štaba da se srpski turisti koji ljetuju u Crnoj Gori vrate do petka u 18.00 časova u svoju zemlju, veliki broj državljana Srbije krenuo je na put. Zato su danas na granicama sa Crnom Gorom od ranog jutra velike gužve.

Kolone automobila zatečene su na graničnom prelazu Јabuka, a budući da je oko 70.000 Srba trenutno na ljetovanju u Crnoj Gori očekuje se se da će do kraja dana biti slično ili gore stanje na graničnim prelazima.

Veliki broj građana vratio se jutros i vozom koji saobraća od Bara do Beograda, ali i oni su dobili papir sa obavještenjem da se moraju prijaviti u sistem i da urade test samoprocjene.

Najveće gužve očekuju se u periodu od 16.00 do 18.00 časova do kada je i Krizni štab apelovao da se srpski državljani vrate u zemlju.