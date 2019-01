"Poruka za sve članove Predsjedništa BiH je, kada razgovarate sa Srbijom, pre nego što kažete nešto teško, ružno, pre nego što počenete da pričate kako nas opterećuje ovaj ili onaj trenutak za koji vi mislite da je težak, ugrizite se za jezik i pomislite nisam odgovorio na pitanje ko je pokušao da u Srebrenici ubije Aleksandra Vučića," rekao je Aleksandar Vulin, mistar odbrane Srbije.

Reagujući na izjavu Željak Komšića da se na Drini pokazuju dokumenta i dokle je doseg Srbije, Srba iz Srbije, kada je u pitanju Republika Srpska i BiH, Vulin je ponovio pitanje ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića i dodao da, na žalost, ne očekuje odgovor.

Gostujući u emisija ATV-a "1na1" kod Marina Marinkovića, Vulin je podsjetio da u trenutku kada su pokušali da ubiju Aleksandra Vučića oko njega nije bilo ni jednog jedinog funkcionera BiH i upitao kako je to moguće.

"Pokušali ste da ubijete predsjednika Vlade Srbije u Sreberenici. To se nikada nigdje nije desilo, vi koji ste trebali da budete dobri domaćini, da garantujete bezbjednost, ne samo njemu, nego svakom ljudskom biću koje dođe u BiH, vi ste dopustili da bude linčovan i da pokušaju da ga ubiju," rekao je Vulin.

On je ponovo upitao ko je to naredio, ko je to sprovodio?

"BiH ako hoće da pokaže je da je organizovana, uspešna pravna država, mora da nam da odgovor na to. To se u Srbiji ne bi moglo desiti, da ne znamo da je neko pokušao zločin. Pogledajte koliko je vremena prošlo, u tom trenutku je ceo svet imao kamere tamo. Bivši američki predsjednik je bio tamo, turski ministar spoljnih poslova, da ne govorim ko je sve bio iz regiona i da vi ne znate koje pokušao da ubije Aleksandara Vučića," rekao je Vulin.

Vulin je dodao da međusobni odnosi ne mogu da budu harmonični dok se ne dobije odgovor na to pitanje.

"Ako ste to htjeli da to uradite predsjedniku Vlade Srbije, šta ćete uraditi bilo kome drugom. Šta mislite o Srbima ili Srbiji kada ste to pokušali da uradite prvom među nama. Niste ga zaštitili i niste pokušali da nađete krivce. Vlada Srbije nikad ništa nije dobila, nikavo objašnjenje, nikakvo izvinjenje, baš ništa. Mi ćemo to na kraju morati sami da otkrijemo, zbog budućnosti, zbog mira na ovim prostorima, jer je nama najviše u interesu mir na ovim prostorima. Moraćemo da saznamo ko je pokušao da ubije Vučića. Ne možemo da se pravimo da se to nije desilo, desilo se. Ta poruka srpskom narodu je strašna," rekao je Vulin.