Ključeve od automobila ostavio ocu i nestao: Već osam dana porodica traga za Dejanom (50)

Dejan Mihajlović (50) iz sela Vojnegovac kod Pirota nestao je prije osam dana, a očajna porodica i dalje traga za njim.

On niti je bio alkoholičar, niti kockar, nije imao ni bankarske dugove, nije imao problem sa ljudima, nikom se nije zamjerio. Ne znam koji razlog može da bude – objašnjava Dejanov brat za Telegraf.

Prije nego što je izašao iz kuće, Mihajlović je obavijestio oca gdje je ostavio ključeve od kola, pospremio je kuću, izašao i više se nije vratio. O Dejanovom nestanku obavještena je i policija.

Iz kuće je izašao u nedjelju popodne, 7. februara, oko 17 sati. Pet dana se nije pojavljivao na poslu, a prema riječima njegovog brata, ocu je rekao da ide na “neku obuku za posao u Niš”. Kako kaže, čuo se sa Dejanovom koleginicom koja mu je rekla da nije trebalo da ide na ikakvu obuku i da nije dolazio na posao.

– Plan je da ga sutra tražimo u široj i bližoj okolini, pa ćemo da vidimo… Policija kaže da nije prelazio granične prelaze. Čuli smo se u subotu uveče, normalan razgovor, kao i svakog puta, obavezno bismo se čuli svaka dva, tri dana.

Ništa mi nije ukazivalo da će ovako nešto da se desi, nikakve suicide misli.

Poslije ga nisam zvao, imao sam neki posao, a on je rekao da je umoran, rekoh da ga pustim malo da odmori. Sad je nedostupan – kaže Dejanov brat koji živi u Vranju za Telegraf.

U potragu se uključuju i radio amateri

Dejan, kaže njegov brat, nije imao problema, živio je sam, sa ocem. Na novom poslu je počeo da radi prije dvadesetak dana, a bratu je rekao da mu posao težak, da nije siguran da li će se uklopiti i da će da radi još jednu nedjelju, pa će da vidi.

– Auto je ostavio, a svugdje je išao autom. Kuću je sredio, ispustio vodu iz bojlera, iz kupatila… Sve to što je uradio prije nego što je otišao ukazuje na to da ne planira da se vraća, bar na neki period. Da l’ je negdje pobjegao, on nije dijete, 50 godina ima, nikad nije negdej otišao da se makar meni ne javi porukom – priča Dejanov brat i napominje da otac nije video šta je Dejan nosio od odjeće.

– Ocu je ostavio i dokumentaciju od auta, do kad je registrovan, zalijepio na neka vrata, kao i kad otac treba da ide da produži socijalno osiguranje, kome da se obrati tačno, u martu.

On napominje da će se u potragu za Dejanom uključiti i radio amateri. Da saznamo bilo šta, kaže brat.