Kisić Tepavčević: Najviše zaraženih iz Srbije u starosnoj grupi od 30 do 40 godina

"Ne samo što nam dolazi vrijeme respiratornih infekcija različitih uzročnika, već ni situacija koja se dešava sa korona virusom u svijetu i regionu nije optimistična i veoma je važno da primjenjujemo mjere", poručila je danas dr Darija Kisić Tepavčević posijle sjednice Kriznog štaba Srbije.



Dr Kisić Tepavčević kazala je da grupe srednjeg uzrasnog doba, kao i nešto mlađi najviše obolijevaju, a to su upravo grupe koje su najviše izložene virusu, prenosi Blic.

Od djece do 10 godina imamo šest pozitivnih, od 10 do 20 godina njih osam, potom od 20 do 30 godina čak 23, da bi broj oboljelih od 30 do 40 godina bio čak 40. Ukupno 23 oboljelih je uzrasta od 40 do 50 godina, dok je onih od 50 do 60 godina 28. Dosta ima oboljelih i u uzrastu od 60 do 70 godina, ukupno 26.

Starijih pacijenata ima manje, od 70 do 80 godina njih 14, a stariji od 80 godina je samo jedan novooboljeli.

Ono što je zabrinjavajuće, kazala je Kisićeva, jeste to što raste broj obolelih, iako za sada još nema značajanog porasta broja pacijenata na respiratoru.