Kisić: Najmanji broj u dve nedelje, sada važna odgovornost

Ukupan broj oboljelih u posljednja 24 sata - 379, najmanji je u posljednje dvije nedjelje, ukazala je zamjenica direktora Instituta "Batut" dr Darija Kisić Tepavčević i ponovo apelovala na sve da sada budu najodgovorniji i da poštuju sve preventivne mjere.



"Najmanji je broj u poslednje dve nedelje, ali se i dalje radi o visokim vrednostima. Ali, to govori u prilog onome što govorimo, da se pridržavmo mera i da smo na dobrom putu da idemo ka silaznom toku epidemijske krive i da sada treba da budemo najodgovorniji i damo sve od sebe da se epidemija ugasi", rekla je Kisić Tepavčević.

U poslednjih 24 sata registrovano je 379 oboljelih od kovida 19, od 9.817 testiranih, preminulo je još osam osoba, ukupno 551.

Hospitalizovana je 4.531 osoba, od kojih je 156 na respiratoru.

Kada je riječ o djeci, Kisić Tepavčević je navela da je devetoro djece zaraženo korona virusom smješteno u KBC "Dr Dragiša Mišović", dok se na ginekologiji nalazi šest trudnica pozivitnih na kovid 19.

U starom dijelu KC Niš smješteno je šestoro djece, a u Opštoj bolnici Šabac troje djece je na odjeljenju pedijatrije.

"Sva deca su u stabilnom stanju i imaju blažu kliničku sliku", naglasila je Kisić.

Kada je riječ o polu, od svih do sada registrovanih slučajeva obolijevanja, 52,84 odsto zaraženih su muškarci, a 47,15 odsto su žene.

Najveći broj oboljelih, po uzrastu, je od 30 do 49 godina, ukupno oko 40 odsto, dok je ukupno oko 60 procenata zaraženih do 50 godina.

Kisić je navela da se tu vidi pomjeranje ka mlađim grupama, što direktno odražava njihovu veću izloženost virusu, ali i slabije pridržaanje mjera.

Ona je navela da je među oboljelima, djece do 9 godina 2 odsto, od 10 do 19 godina - 3,2 odsto, od 20 do 29 godina 13,8 odsto, od 30 do 39 godina 19,8 odsto, a od 40 do 49 godina 19,85 odsto.

Od ukupnog broja oboljelih, osoba uzrasta od 50 do 59 godina je 17,3 odsto, od 60 do 69 godina - 13,6 procenata, od 70 do 79 godina - 7,1 odsto, od 80 do 89 godina - 2,9 odsto i starijih od 90 godina - 0,3 procenata.