Kesić: Srbiju mora da uvaži ko god da pobijedi na izborima u Americi

Šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić smatra da će pobjednik izbora u SAD, ko god to bio, morati da uvaži Srbiju, te da se bez saradnje sa Beogradom ne može riješiti nijedno pitanje u regionu.

- Šta god da se desi na američkim izborima, neće moći da se izbjegne činjenica da je Srbija najvažniji faktor za mir i stabilnost na zapadnom Balkanu - rekao je Kesić.

On je dodao da će to morati da uvažava i administracija Džozefa Bajdena, ako pobijedi, baš kao što to već sada čini američki predsjednik Donad Tramp.

Kesić je za "Večernje novosti" rekao da će se, ako Tramp pobijedi, desiti ubrzan prirodni proces novog svjetskog poretka koji bi išao u korist Srbije, zbog sporazuma u Vašingtonu i saradnje ostvarene sa ključnim ljudima njegove amdinstracije.

- Srbija bi u Trampovom drugom mandatu bila najvažniji faktor u regionu. U slučaju pobede Bajdena, taj proces bi bio sporiji, a Srbija i Republika Srpska bi se borile sa percepcijom da su i one izgubile, jer je Tramp poražen - ocijenio je Kesić.

Kesić je rekao da su Srbi jedan od ključnih faktora na koji Tramp računa, ali da i Trampova i Bajdenova strana vide Srbe kao zajednicu koja može da bude odlučujuća u neopredijeljenim državama u SAD kao što su Viskonsin, Ohajo, Pensilvanija, Sjeverna Karolina, Arizona, Nevada i Džordžija.

Kesić je rekao da su njegove procjene da je Tramp u poziciji da ponovo bude izabran i pored prednosti Bajdena na nacionalnom nivou, jer, kako je naveo, neodlučne američke države odlučuju izbore.