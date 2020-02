Kecmanović: Šešeljeva knjiga o Srebrenici argument za reviziju haških presuda

Akademik Nenad Kecmanović rekao je večeras na promociji knjige Vojislava Šešelja "U Srebrenici nije bilo genocida", da će ta knjiga predstavljati veliki argument za reviziju najtežih haških presuda, pa i razotkrivanje Tribunala u cjelini kao političkog suda.

Kecmanović, koji je i recenzent knjige, izjavio je da je Šešelj u Hagu izveo odbranu za pamćenje, a da je borbu za nacionalno pitanje nastavio pisanjem knjiga poput ove.

On je ocijenio da je ova Šešeljeva knjiga, koja je napisana u tri toma, posebno značajna ako se uzme u obzir da SAD žele da nametanjem genocidnosti Srbima i zakona koji im zabranjuju da negiraju genocid, unište tragove svih svojih nedjela na Balkanu.

"Knjiga, te dokumenti i činjenice koje sadrži, posebno dobija na težini ako se zna da će kompletna arhiva Haškog tribunala po njegovom konačnom zatvaranju otići u Sarajevo", rekao je Kecmanović.

On je naglasio da će prema zvaničnim informacijama Haškog tribunala, koje su prošle nezapaženo u medijima, haški arhiv biti povjeren Sarajevu. "Neće ostati u Hagu, niti će otići u Srebrenicu. Neće otići ni u NJujork koji je osnivač suda, niti u Vašington koji ga finansira", upozorio je Kecmanović.

Razlog za to, kako je naveo, leži u činjenici da u Holandiji postoji sloboda dostupnosti informacija, te bi podaci Tribunala o Srebrenici postali dostupni novinarima, pravnicima, istraživačima, naučnicima...

"Srebrenica je pak na teritoriji Srpske koja je zainteresovana da sazna kako su iza kulisa donošene presude koje su je označile kao `genocidni entitet`. Izborom Sarajeva neće biti nikakvih problema jer Sarajevo će se bolje od Haga pobrinuti i sakriti sve ono što genocid u Srebrenici stavlja pod sumnju. Takvi dokumenti će se vremenom seliti i nestati u poplavama i požarima", upozorio je Kecmanović.

Prema njegovim riječima, tako su SAD i njihovi saveznici stavili dvostruki katanac na istinu o Srebrenici. "Stoga je knjiga Vojislava Šešelja značajnija", rekao je Kecmanović na promociji u svečanoj sali opštine Stari Grad.

Advokat Dragoljub Tomašević naglasio je da djelo koje je Šešelj počeo da piše na početku svog haškog tamnovanja treba svakom Srbinu da posluži kao podsjetnik da nikada ne prihvate ono što govore o srpskom narodu.

"Prvo i sami muslimani priznaju da je u Potočarima sahranjeno dosta ljudi koji su poginuli u prethodnim ratnim godinama. Zatim sahranjeno je dosta onih koji su umrli prirodnom smrću. Dosta onih koji su izginuli na drugim mestima u BiH. Sumnja se da ima i srpskih vojnika pa čak i lešina životinja", rekao je on.

Tomašević je naglasio da knjigu čine naučne činjenice i dokazi, a da je Šešelj u ovom djelu dao nemjerljiv doprinos raskrinkavanju Haškog tribunala i aktera srebreničkih zbivanja.

Šešelj je naglasio da se zločin u Srebrenici desio i da on ne može biti izbrisan iz sjećanja. "Zločin je bio, ali genocida nije bilo. Oni koji to tvrde prihvatili su populističku formulaciju genocida, zanemarujući da taj zločin nema nijednu karakteristiku genocida koju predviđa Međunarodna konvencija o genocidu", rekao je Šešelj.

On je publiku upoznao o hronologiji događaja u Srebrenici i Potočarima, ukazavši pri tom na veliku manipulaciju žrtvama.

"Dakle, cifra je prenaduvana, tendenciozna, ali sve i da ih je ubijeno oko 8.000 da je bilo zarobljenika 8.000 opet ne bi bio genocid. Da su svi muslimani Srebrenice pobijeni ne bi bio genocid jer oni `nisu znatan dio zaštićene grupe` koju mogu činiti samo muslimani BiH kao takvi", pojasnio je Šešelj.

On je naglasio da prema Konvenciji o genocidu, svi muslimani BiH jesu zaštićena grupa.

"E da je neko njih uništio, pokušao da uništi ili znatan deo njih onda bi to bio genocid. I ono što fali, naravno kod svake presude fali specifična namera da se izvrši genocid. Bez toga nema genocida. Možete u nekoj prilici uništiti i celu entičku grupu i rasnu grupu ili versku grupu, ali ako vam nije bila namera da ih uništite, ako vam se to desilo spontano ili greškom ili ste upotrebili atomsku bombu to ne može biti genocid", rekao je Šešelj.

On je poručio da su upravo stoga haške presude falš jer nije dokazano da je u Srebrenici postojala namjera.

"Dok se to ne utvrdi nema genocida. Zato su haške presude falš. Ja ću nastaviti da pišem na ovu temu. Predamnom je analiza presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Čekam da bude gotov zvanični prevod i nadam se da ću i to u dogledno vreme, ako mi Bog da zdravlja, završiti", rekao je Šešelj.

Knjiga "U Srebrenici nije bilo genocida" naučna je odbrana istine da se u Srebrenici u julu 1995. godine dogodio masovan zločin, ali ne i genocid na čemu insistiraju Bošnjaci i njihovi moćni mentori na Zapad, zajednički je zaključak govornika na večerašnjoj promociji.