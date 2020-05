Kapetan Dragan: Za tri dana bih bio u Zagrebu

Prvi put po povratku u Srbiju iz zatočeništva u Hrvatskoj, Dragan Vasiljković iliti Kapetan Dragan, pojavio se u javnosti.

Legendarni vođa Kninža ratnika ispričao je kako je došao na ratište u Krajini, ali i malo poznate detalje kako ga je jedan događaj dijelio od osvajanja Zagreba.

Vasiljković je objasnio način na koji je stigao od Australije, preko Afrike do Republike Srpske Krajine.

On je istakao da mu se sviđao način na koji su u Australiji tretirani vojnici, dobre su bile plate, a čuveni Kep je stekao brojna prijateljstva sa jedinicama iz Afrike koje su se tu obučavale.

Na taj način je stigao i do Tanzanije, odakle je kasnije jednom jahtom stigao nazad u Jugoslaviju, do luke Bar.

- Ja nisam tada ni znao šta je Krajina, meni je to Dejan Lučić objasnio. Stalno sam mislio da govori o problemima u Ukrajini - objasnio je legendarni ratni komandant.

Kapetan Dragan je objasnio da je morao da se bori za svoj narod protiv povampirenog nacizma i fašizma u Hrvatskoj, bez obzira na to što je državljanin Australije i što je služio u vojsci te zemlje.

Za tri dana bih ušao u Zagreb

- Kunem vam se, da je Grujica Borić sa svojim tenkovima koji su bili u Glini stao iza mene, umjesto što ih je uperio protiv mene, u roku od dva tri dana bih ušao u Zagreb. I tamo bi me dočekali sa cvijećem, kao što dočekuju svaku vojsku. Oni bi bježali ispred mene ka Blajburgu, kao što su bježali iz Kostajnice.

Ističe i da je vojska nastavila da upotrebljava doktrinu koju je on počeo da primijenjuje na početku rata, NATO i Evropa se nikada ne bi umiješali u sukob na prostoru bivše Jugoslavije.

- Ne bi bilo krvi ni sukoba. Moji momci su bili disciplinovani, iza nas ne bi ostajao nered - rekao je Vasiljković, i dodao da danas situacija nije strašna, pošto nas Rusa i Kineza ima - milijardu i po.

On je istakao i da do današnjeg dana Hrvati nisu imali nijedan dokaz za ono za šta je optužen, i naveo da to može tako u Hrvatskoj kada se sudi Srbima.

- Rat protiv Srba i dalje traje u Hrvatskoj. Pitajte 10 miliona Srba šta misle o tome - naveo je on.