Kapetan Dragan: Vozili su me u hladnoj marici do granice i tu izbacili

Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, koji se poslije 13 i po godina robije nalazi na slobodi, u svojoj Srbiji, pošto su ga juče pustili iz hrvatskog zatvora, a do srpske strane granice je došao pješke.

"Zatvorski čuvari su me probudili jutros u zoru, u četiri sata, rekli da se obučem, dali mi papir da sam slobodan, a onda mi vezali ruke lisicama i utrpali u policijsko vozilo. Lepo sam ih pitao ima li grejanja u kombiju, pitao da li da se obučem bolje... Naravno, grejanje nisu uključili i više od pet sati sam se smrzavao do graničnog prelaza Bajakovo - Batrovci. Tu su me bukvalno izbacili iz marice", ispričao je on za Novosti.

On je rano juče pušten iz lepoglavskog zatvora, a potom je protjeran iz Hrvatske.

U Lepoglavisu ga preuzeli policajci, koji su ga prebaciti do graničnog prelaza Bajakovo gdje je oko 9.30 sati protjeran iz Hrvatske na osnovu rješenja o zabrani ulaska i boravka na području EU u trajanju od 20 godina.

Kako je rekao, do naše strane granice prešao je pješke.

Ispričao je i da je prvo pojeo sladoled.

"Prvo sam zatražio da pojedem tri kugle sladoleda od jagode sa čokoladom.To mi je palo na pamet. Kada sam potom došao u smeštaj i video frižider pun hrane oduševio sam se. Mada, i u Lepoglavi je bilo hrane. U kantini je moglo sve da se nabavi. Neću da grdim Hrvate kad nema razloga", kaže Kapetan Dragan.