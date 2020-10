Kako je operativac DB-a spasio karijeru Bore Drljače

Bora Drljača nas je napustio juče, a čitav region prepričava legende o čuvenom pevaču koji će zauvijek biti veliki, počev od Vardara, sve do Triglava! Bora je prije samo nekoliko dana za Kurir dao posljednji intervju i u emotivnoj ispovijesti za naše čitaoce pričao je o djetinjstvu, ženama, dugogodišnjoj karijeri, ali i bolesti i smrti.

- Ne kažu meni za džabe: "Alal vera, majstore!" Vole me ljudi. I mladi i stari. Žene naročito. Uvijek otvoren, iskren, bez dlake na jeziku i to je narod prepoznao. Gdje god da krenem, ljudi me zaustavljaju, hoće sa mnom da se slikaju, zanimljiv sam im, šta znam - besjedio je Stari vuk za čitaoce Kurira.

A još jednu veliku priču večeras je ispričao Boža Spasić, čuveni operativac DB-a u penziji. Nikada se nije znalo da je čuvenom Drljači bila ugrožena cijela karijera. Sve do večeras.

- Boru Drljaču smo našli u kafani "Evropa", negdje oko štajge u Minhenu 1986. Pjevao je sadam dana za 5 hiljada maraka! U kafani naši gastarbajteri, lopovi i lopovčići, dangube, cinkaroši svih mogućih službi i policija, pijanci - priča Boža Spasić i dodaje: Bora pjeva svoj repertoar i ljudi uživaju.

- Međutim, jedan pijanac naručuje partizansku pjesmu "Zlatibore širi grane". Bora se nećka ali je otpjeva. Po povratku u Beograd zatiče me depeša iz Sarajeva. Piše kako je estradni pjevač Bora Drljača u kafani u Minhenu pevao četničke pesme. Pomislih šta ti je naš narod. Depešu bacih u korpu za đubre... - zaključio je Boža Spasić.

Za manje upućene, svi koji su u inostranstvu pjevali četničkoj dijaspori, odnosno pjevali četničke pjesme, po povratku u SFRJ bili bi zabranjeni na svim televizijama i radio-stanicama, kojih je usput bilo veoma malo. Mnogi pjevači bi se prevarili i otpjevali četnicima, a kasnije bi ih čekala kazna kada se vrate u Jugoslaviju.

Međutim, bilo je mnogo lažnih dojava, kao i ova o Bori Drljači. Neko je bio ljubomoran na Boru, ili je neko od ustaša lažno obavijestio naš DB da je Drljača pjevao četnicima. Srećom, Boža Spasić bio je na licu mjesta i zlim ljudima pokvario posao. A Bora, Stari vuk nastavio je da se veseli sa nama još mnoga ljeta.