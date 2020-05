Kad se ukine vanredno stanje, ostaju vanredne mjere

Ublažili smo mjere, to ne mora skupo da nas košta ako smo svjesni toga da je i dalje važna zabrana kontakata, a moramo biti svjesni da ukoliko se okupljamo u većem broju, postoji šansa da sve upropastimo. Rano je da sad steknemo kolektivni imunitet - rekao je dr Srđa Janković na današnjoj konferenciji za medije. Na to se nadovezao dr Predrag Kon.

Vanredne mjere i dalje mogu ostati, rekao je on.

- Stari će moći sa skidanjem zabrane kretanja da se kreću. U svijesti nam je da su oni najrizičniji, a zabrane kontakata važe za sve, ali prvenstveno zabrane kontakta sa njima. Koliko to bilo bolno za njih... Onog momenta kad virusa više ne bude bilo, kad se ne budu javljali ljudi koji treba da se testiraju, onda ćemo to i reći. To se može očekivati u junu, dakle poslije maja mjeseca. To ne znači da treba da se opuštamo - objasnio je Kon.

Lično, dr Kon ne očekuje visok procenat zaštićenosti populacije. Mjera skidanja vanrednog stanja njega ne brine, jer je vezana samo za policijski čas, ali, kako kaže, vanredne mjere i dalje mogu ostati.

- Vjerovatno će ostati zabrana okupljanja u zatvorenom prostoru i ograničenje koje će biti jasno objašnjeno, za sada postoji zabrana o okupljanju više od dve oobe, a to će se mijenjati, jer mora da se radi - objasnio je dr Kon.