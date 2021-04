Jurić: Djevojčicu (14) je seksualno zlostavljao i davao joj poklone i novac

Osnivač "Fondacije Tijana Jurić", Igor Jurić, rekao je da je svoju prijavu protiv neimenovanog političara pokrenuo nezavisno od bilo koga i da trenutno ne učestvuje u optužbama protiv Dragana Markovića Palme, lidera Jedinstvene Srbije.

Jurić je rekao da i dalje medijima ne može da otkrije identitet "političara pedofila", protiv koga je pokrenuo slučaj, bez odobrenja porodice čije je dijete seksualno zlostavljano, kao da ne može ni da potvrdi, ali ni da demantuje da li zlostavljano dete i političar imaju veze sa Jagodinom.

Kako je ispričao, poslije radionice mu je prišao otac i rekao da želi da razgovara, otkrivši mu detalje svog slučaja.

"Djevojčica je došla na to mjesto gdje je bila zlostavljana, organizovano su dolazili i ona nije bila jedina. Dobijali su neke nadoknade, što u nekim poklonima, što finansijske i da je tako odlazila na ta mjesta. Tu je bilo i seksualnog odnosa. Ona je imala tu oko 14 godina. On je sam rekao da je osoba moćna, da je to političar na uticajnoj poziciji, moćan finansijski i da zato ne smije da ode u policiju jer se plaši kako će se sve to završiti. Smatrao je da sam ja najbolja adresa da o tome govorim", kaže Jurić.

Dodao je da je u tom periodu imao kontakt sa vrhom policijei da mu je tada rečeno kakvu zaštitu može da dobije porodica.

"Moje je bilo pitanje kakva je vrsta zaštite za tako osjetljiv slučaj i kako će porodica biti zaštićena. Nama je rečeno da porodica može da dobije godinu dana policijske zaštite i sa tim se otac nije složio, smatrao je da to nije dovoljno dobra zaštita. Nisu htjeli da se sretnu s ministrom, hteli su da svjedoče, a ključna stvar je bila momenat kada sam bio u MUP-u, to je bila srijeda, trebalo je u petak da se vidim s porodicom, a već sutradan je u jednom mediju izašao tekst o tome da ću posetiti porodicu, izašla je informacija iz kancelarije gde je bilo nas troje, onda su oni meni rekli 'ako ti ne možeš da sačuvaš informaciju kad je vas troje, šta da očekujemo kada dođe do tužilaštva i kako ćemo biti zaštićeni?'. To je bio ključni momenat kada su odlučili da nisu spremni za to", istakao je Jurić.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Jagodini formiralo je predmet zbog navoda da je Dragan Marković Palma podvodio maloljetnice. U toku je prikupljanje potrebnih obaveštenja u okviru predistražnog postupka, a Palma je demantovao da su maloletne osobe bile u objektima koji se spominju u ovim navodima i cijelu priču nazvao izmišljenom.

U javnosti je odjeknula i ispovest muškarca iz Jagodine, koji navodi da je radio za Markovića i do detalja opisuje šta se navodno događalo u hotelima, na bazenima i prostorijama iznad Televizije "Jagodina".