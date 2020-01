Javila da ima kancer: Samohrana majka (46) dobila otkaz u banci

Bankarska službenica A.T. (46) iz Kragujevca rekla je da je dobila otkaz pošto je obavijestila rukovodioca banke da boluje od karcinoma dojke, dok iz banke navode da bolest nije razlog za otkaz, već to što se nije uklopila i što njeno znanje za posao nije adekvatno.

- Direktorka me svaki put kada je pozovem da je obavijestim dokle ću biti na bolovanju obaviještava da nema ko da radi i da ne može da nađe zamjenu. Prekidam bolovanje i dolazim na posao, vjerujući da sam im potrebna. Istog dana, 16. decembra, dobijam rezultate biopsije koja potvrđuje rak dojke i javljam joj - rekla je samohrana majka 15-godišnjaka.

Narednog dana, dodala je, direktorka joj je uručila otkaz.

- Ostavlja me bez egzistencije jer ovako bolesna ne mogu da nađem drugi posao, sa izgovorom da to nema veze sa mojom bolešću i 'ko zna od kada ja to vučem' - kazala je ona.

Ona je u tom trenutku imala i stambeni kredit, a pred njom je bilo skupo liječenje i neizvjestan ishod. Obratila se Nacionalnoj službi za zapošljavanje gdje su joj rekli da najvjerovatnije neće imati pravo na nadoknadu sa biroa, jer je prije pola godine sporazumno raskinula radni odnos sa prethodnim poslodavcem.