Janković: Manjina koja se ne pridržava mjera može da pogorša epidemiju

Srđa Janković je, gostujući u Jutarnjem programu, rekao da ogromna većina ljudi itekako poštuje preventivne mjere, ali da je problem to što one nisu došle baš do svakoga.

"Manjina koja se ne pridržava, pogotovo ako je riječ o većim okupljanjima bez zaštite, može da pogorša epidemiju", upozorava Janković. Građani, kako ističe, moraju u svakom trenutku da se ponašaju kao da svako od njih može da se zarazi i prenese zarazu drugima. "Moramo da budemo svjesni, da vodimo računa da svedemo rizik na minimum. To konkretno znači održavanje distance, svođenje kontakata na one koji su neophodni i naravno mjere lične zaštite kao što je nošenje maski", navodi Janković. Upitan kada se može očekivati kraj pandemije na svjetskom nivou, napominje da je to potpuno nemoguće reći. "Možemo da kažemo da postoje prve naznake da se bližimo poboljšanju, ali to je vrlo opasno reći zato što još uvijek postoji potencijal pogoršanja", kaže Janković.