On je rekao da su Albanci poslije prvog sastanka poručili da će potpisati sve što se pred njih stavi, samo da ostane tačka 10 u sporazumu, što je Beograd odlučno odbacio.

"Ovo nije trilateralni sporazum, već bilateralni sporazum koji je Srbija potpisala sa SAD. Treća strana nije priznata kao subjekt međunarodnog prava, što je za nas bilo veoma važno", naglasio je Vučić.

Otvaranje Fonda za razvoj SAD u Srbiji

Vučić je izjavio da je samo za Srbiju predviđeno otvaranje fonda za razvoj SAD, a toga nema za bilo koga drugog u regionu.

"To će značiti jak signal svim kreditnim agencijama. Pokazuje koliko je Amerika zainteresovana da radi sa Srbijom. Amerikanci će sa nama raditi projekte", istakao je Vučić.

On kaže da je prištinska delegacija rekla da će sve da potpiše samo da se vrati tačka 10.

"Hoti je na tome deset puta insistirao. Oni su se obavezali svojim ugovorom sa Amerikancima da će da pristupe mini-Šengenu. Time ćemo da obezbijedimo slobodan protok ljudi, kapitala, usluga. To je za sve nas od fantastičnog značaja. Taksi više nema", kazao je predsjednik.

Sa SAD zajedno studija o Gazivodama

Vučić kaže da se dvije strane slažu da će da rade zajedno sa SAD na fizibiliti studiji koja će da podijeli Gazivode.

"Mi u ovom trenutku nemamo ni kilovat struje sa Gazivoda. Kako goda da to podijelimo i mi ćemo da dobijemo. Zato su se oni i svađali. Veoma je važno da Amerikanci urade i fizibiliti studiju", naveo je Vučić.

Dogovorena je, navodi predsjednik Vučić, zaštita i promovisanje sloboda religija i posebno zaštitu religijskih objekata i implementaciju sudskih odluka koje se tiču SPC.

"Ovim smo dobili da SAD kroz bilateralni sporazum i sa nama i sa njima garantuju da će se sudske odluke sporvoditi u djelo za naše vjerske objekte na Kosovu i Metohiji. To se odnosi i na Pećku patrijaršiju i za Dečane", napomenuo je predsjednik Vučić.

President @realDonaldTrump just announced a historic breakthrough between Serbia and Kosovo! pic.twitter.com/ePVbnAHvMB

— The White House (@WhiteHouse) September 4, 2020