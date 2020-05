Prošlo je više od dva mjeseca od kada sam dobio korona virus, stvorena su antitijela, ali moja pluća se nisu oporavila. Ljekari su mi rekli da moram da ležim i mirujem još mjesec dana. Izašao sam iz bolnice još 28. marta, ali i dalje ne mogu normalno da dišem i jedva se krećem, kaže Igor Đantar (43), privrednik iz Bačke Topole kome je prvom u Srbiji, 6. marta, potvrđena opaka bolest.

- Odem do firme na sat ili dva, ne mogu duže da izdržim, jedva stojim na nogama i moram da se vratim kući da legnem. Jedno je sigurno, moja pluća nikada više neće biti kao prije - započinje Đantar.

Prije dva dana bio je na kontroli. Vijesti koje su mu doktori saopštili nisu bile dobre.

- Prošla su dva mjeseca od kako sam primljen u bolnicu i tačno mjesec dana kako sam "izliječen". Nažalost, ljekari su mi rekli da mi pluća još nisu u dobrom stanju. Moram da mirujem još mjesec dana, pa onda opet na kontrolu. U ovih 40 dana koliko je prošlo od kada sam izašao iz bolnice pokušao sam da se vratim normalnom životu, ali to nije bilo moguće. I dalje se osjećam kao da sam bolestan, svjestan sam i da mi pluća nikada neće biti kao pre korone. To su mi potvrdili i lekari - kaže Đantar.

Ovaj uspješni privrednik još ne može da izbriše iz glave scene iz bolnice kada se borio za goli život, dok su oko njega ljudi svakodnevno umirali.

- U bolnici sam bio ukupno 24 dana, od čega onih sedam najtežih na intenzivnoj nezi. Te jezive scene mi se stalno vraćaju i nikada neću moći da ih zaboravim. Ležim sam, ne znam da li ću preživjeti... A oko mene ljudi kojima se stanje pogoršava, koji umiru... - prisjeća se Đantar.

Đantar kaže da je najsrećniji bio kada je ponovo mogao da bude kod kuće sa svojom porodicom.

- Porodicu nisam vidio ukupno mjesec dana i jedva sam čekao samo da izađem iz bolnice da ih opet vidim. A onda slušam neke moje prijatelje kako su se bunili što policijski čas traje cijeli vikend, i čudim im se i ne mogu da shvatim zašto im je to problem - priča Đantar.

Ali, dodaje on, ljudi izgleda mnoge stvari previše olako shvataju kada je korona virus u pitanju.

- Ja sam uspio da izbjegnem respirator, a pogledajte koliko mi dugo treba da se oporavim. Zamislite samo koje posljedice će imati oni koji su bili na respiratoru! Čini mi se da mnogi ljudi prilično olako gledaju na sve. Vjerujte mi da je korona ozbiljan protivnik i da ako ga potcenite, možete snositi posljedice cijeloga života, da ne pričam o tome da može da se desi i ono najgore. Eto, neka im moj primjer služi kao podsjetnik da treba da se pridržavaju svih propisanih mjera, bar toliko svako može za sebe da učini - apeluje Đantar.

Prijatelj s lekarima do kraja života

Nulti pacijent u Srbiji je još jednom iskoristio priliku da pohvali ljekare i medicinsko osoblje, za koje smatra da su najzaslužniji za njegov oporavak.

- Oni su svi toliko divni da se to ne može riječima opisati. Svaki sekund su bili uz mene, pomagali mi, borili se za moj život. Kada je bilo najteže, bodrili su me i donosili mi crteže koje su nacrtala moja djeca ne bi li mi to dalo dodatnu snagu. Svi su bili srećni kada sam izlazio iz bolnice i sada kada su me vide

Ili na kontroli. Ostaćemo prijatelji za cijeli život - kaže Đantar.