IZ MINUTA U MINUT: Kosovo dobilo oružane snage VIDEO

11.40 Svi zakoni i svi amandmani koji su na njih predloženi usvojeni su jednoglasno i ekspresno, za oko sat vremena. Nakon usvajanja poslJednjeg amandmana, svi prisutni u sali kosovske skupštine počeli su da aplaudiraju i jedni drugima čestitaju, od poslanika, preko članova vlade, do kosovskog predsJednika Hašima Tačija.

11.24 – Izglasana sva tri zakona kojima se omogućava transformacija KBS u vojsku Kosova.

11.15 – U okolini Gračanice okupljaju se Albanci kako bi otišli u Prištinu da proslave. Na putevima su pojačane kontrole policije, javlja reporter RTS-a.

11.03 – Usvojen zakon o kosovskim bezbjednosnim snagama. Slijedi glasanje o zakonu u službi u KBS.

10.43 – "Dok se čeka glasanje u Skupštini Kosova, da podsjetimo da sigurnost jedne zemlje zavisi od kvaliteta odnosa bezbjednosti, mirnih odnosa sa susjednim zemljama, ali i od snage i profesionalizma njenih oružanih snaga", napisao je na Tviteru američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet.

As the Assembly acts today, let’s remember that a country’s security depends on the quality of its security relationships – and peaceful, mutually beneficial relations with its neighbors - as much as on the strength and professionalism of its armed forces.

