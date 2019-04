Istraga tapka u mjestu: Ubica pjevačice Jelene još na slobodi

Ni tačno tri godine od brutalnog ubistva pjevačice Jelene Marjanović na nasipu u Crvenki kod Borče njen ubica nije zvanično pronađen, uhapšen i osuđen. Jelenino tijelo pronađeno je dan kasnije u kanalu na ovom nasipu. Za svirepi zločin osumnjičen je pjevačicin suprug Zoran Marjanović, koji je nakon deset mjeseci u pritvoru, pušten na slobodu gdje se i dalje nalazi. Sva nova vještačenja pet glavnih dokaza u ovom misterioznom slučaju završena su prije nekoliko dana, a sada se očekuje novo, treće, podizanje optužnice protiv Zorana.

Ubistvo mlade pjevačice, supruge i majke maloljetne djevojčice tog kobnog aprila 2016. godine šokiralo je cijelu Srbiju. Kada je 2. aprila 2016. godine u večernjim satima prvi put objavljena informacija da je na nasipu u Crvenki kod Borče nestala pjevačica Jelena Marjanović, niko nije očekivao da će nekoliko sati kasnije doći do još užasnijeg otkrića.

Evo šta je sve o ovom slučaju poznato tri godine od svirepog zločina.

Zoran Marjanović je 2. aprila 2016. godine u popodnevnim satima prijavio da je njegova supruga, sa kojom je zajedno bio na nasipu, nestala. Kako je tvrdio na saslušanju, Jelena je otišla da trči duž nasipa dok je on ostao sa kćerkicom na poljani. Poslije nekoliko minuta navodno je izgubio suprugu iz vida. Ubrzo ju je zvao, navodno nekoliko puta, a kako se nije javlja na telefon pozvao je prijatelja policajca da ga pita šta da radi, a potom brata i oca da dođu po njega. Jelenin nestanak zvanično je prijavio u policiji uveče tog dana. Ono što je od tog trenutka bacilo sumnju upravo na Marjanovića je to što je Jelena nestala na stazi koja je duga 1.400 metara i na njoj nema ni drveta, ni žbuna koji bi mogli da remete vidik.

Policija, prijatelji, novinari… Svi su došli na nasip i započeta je intenzivna potraga za Jelenom. Desetine policajaca šetalo je nasipom u potrazi za tragovima koji bi otkrili gdje je pjevačica nestala. Potraga je bezuspješno trajala do duboko u noć. Sutradan ujutro je nastavljena. Policajci su išli cijelim nasipom, a onda, su 3. aprila oko pet sati ujutru pronađeni njen mobilni telefon, trenerka i patika… Nekoliko sati u kanalu prepunom šiblja kraj puta pronađeno je njeno tijelo. Srbijom je kao bomba odjeknula vijest da je pjevačica svirepo ubijena udarcima u glavu, a onda bačena u kanal.

Već tada je bilo jasno da će ovaj slučaj teže biti riješen jer je tokom noći preko nasipa, gdje su se krili brojni dokazi, prešlo nekoliko desetina policajaca i drugih ljudi koji su tragali za Jelenom i time, najvjerovatnije, oštetili brojne dokaze.

Prema prvoj verziji koju je Zoran dao nekoliko sati po njenom nestanku, on i kćerka Jana šetali su za Jelenom koja je otišla da trči i nestala im sa vidika. Nekoliko dana kasnije, Zoran je obrnuo priču, koje se držao do hapšenja, a to je da su on i kćerkica ostali na poljani kod fudbalskog terena, a da su Jelenu posljednji put vidjeli kada je bila na polovini staze nakon čega joj se gubi trag.

Inače, fudbalski teren u Crvenki (kod kojeg je on navodno stajao) udaljen je tek 550 metara od mesta gdje je Jelena nestala, a kasnije i pronađena mrtva.

Prema nalazima obdukcije, pjevačica je ubijena između 16.47 i 17.10 sati sa devet krvničkih udaraca oštrim predmetom u glavu.

Posljednja osoba koja se čula sa Jelenom bila je Vera Vukomanović, kuma Zoranove majke. Verica i Jelena su razgovarale bukvalno pet minuta prije nego što je nesrećna žena ubijena.

Oružje kojim je Jelena ubijena nikada nije pronađeno što je dodatno otežavalo rasvjetljavanje ovog zločina.

Saslušanja, misteriozni svjedoci i konfuzija

U danima i mjesecima koji su slijedili, novinske stranice punili su detalji o istrazi Jeleninog ubistva. Saslušavani su svi koji žive u blizini nasipa, svi koji su Jelenu poznavali, policija je više puta pričala sa njenom porodicom, a posebno sa suprugom Zoranom. Pretresana je kuća porodice Marjanović, ali tek nekoliko dana nakon što je zločin otkriven. Iz nje su odnijeti brojni predmeti… Sumnjalo se na sve i svakoga, teorije su se raspredale od te da je Jelenu ubio misteriozni ljubavnik, ubica pobjegao iz zatvora, pa i deda sa štapom koji je viđen na nasipu. A onda je, 17 mjeseci kasnije uhapšen Jelenin suprug, Zoran Marjanović. Protiv njega je podignuta krivična prijava i tužilaštvu su tada stigli dokazi koji su ukazivali da postoji osnovana sumnja da je Zoran ubio svoju suprugu. A glavni dokaz je blato pronađeno na njegovim pantalonama koje se poklapalo sa tačnom strukturom blata koje se nalazilo na mjestu gde je Jelena ubijena, iako je Marjanović od prvog dana tvrdio da nije ni u jednom trenutku bio blizu kanala na nasipu.

Ubrzo je otkrivena i Jelenina krv na zadnjem sjedištu njihovog “mercedesa”, ali i vještačenja telefona pokazala su da je Zoranov mobilni telefon, tačno u vrijeme Jeleninog ubistva, bio isključen. A vještačenjem Jeleninog telefona utvrđeno je da su se Zoran i ona u to vrijeme morali sresti na nasipu. Jelenina porodica i drugarice otkrile su brojne detalje o Jeleninom i Zoranovom odnosu za koji je on tvrdio da je bio idealan i pun ljubavi. Ubrzo je otkriveno da je on bio jako ljubomoran, da ju je vrijeđao, ponižavao i da je ona govorila da “bi je ubio” kada bi pomislila da ga ostavi.

Protiv Zorana je ubrzo podignuta optužnica zbog svirepog ubistva supruge. Međutim nedugo zatim tražena je njena dopuna i razjašnjenje. Druga optužnica protiv Marjanovića podignuta je u junu prošle godine, međutim ubrzo je tražena i njena dopuna i razjašnjenje i nova vještačenja.

Policija zakazala na uviđaju

Prvi propust koji je načinjen u istrazi ubistva pjevačice bio je uviđaj. Policija nije obezbijedila mjesto zločina, a odmah nakon što je pjevačicino tijelo odnijeto na obdukciju na potezu od nekoliko metara od mjesta ubistva skupio se veliki broj novinara, fotografa, ali i znatiželjnih građana koji su prilazili kanalu.

"Samim tim, ukoliko je postojao još neki dokaz koji je mogao da bude ključan u rješavanju ovog slučaja, on je kontaminiran, izgažen, uništen," kaže sagovornik “Blica” upoznat sa slučajem ubijene pjevačice.

Istraga: Nalog za pretres kuće izdat kasnije

Istraga ubistva pevačice činilo se da tapka u mestu prvih dana. Iako su se forenzičari već dan nakon što je pjevačicino tijelo pronađeno vratili na nasip gde su tragali za dodatnim dokazima koji će dovesti do hapšenja ubice, nalog za pretres kuće Marjanovića dobijen je tek nekoliko dana nakon ubistva pjevačice.

"Ukoliko je Marjanović zaista počinio ubistvo, on je imao sasvim dovoljno vremena da se riješi svega što bi moglo da ukaže na njegovu povezanost sa ubistvom," kaže sagovornik "Blica".

Policija je čak uz pomoć mještana isušila i kanal u Borči, gdje je nađeno tijelo ubijene žene, ali krucijalnog dokaza ovog svirepog zločina nije bilo.

Novi dokazi

Starost krvi na zadnjem sjedištu “mercedesa” i prostorno-vremensko vještačenje mobilnih telefona članova porodice i svjedoka u slučaju ubistva Jelene Marjanović, dva su dokaza koje je tužilaštvo čekalo kako bi treći put podiglo optužnicu protiv muža pjevačice. Kada je početkom prošlog oktobra, drugi put, sud vratio na dopunu optužnicu protiv Zorana Višem tužilaštvu je naloženo da između ostalih analiza uradi i dodatno ta dva vještačenja.

"Jedna od analiza je starost krvi koja je izolovana na zadnjem sjedištu “mercedesa”. Vještačenje treba da utvrdi koliko je taj trag star, kao i kako je nastao. Taj “mercedes” je mahom vozila Jelena, pa je nepoznanica zašto je njena krv na zadnjem sjedištu vozila, kao i kada je taj trag nastao," rekao je sagovornik “Blica” upoznat sa istragom.

Jelenina patika pronađena je na nasipu

Marjanovići su inače u istrazi tvrdili da se Jelena nekoliko dana prije brutalnog ubistva sama posjekla na gepek porodičnog “mercedesa” i da je tako veća količina njene krvi završila na zadnjem sjedištu.

Pored tragova krvi, u tužilaštvu očekuju da će savremena tehnologija pomoći, tačnije potvrditi njihovu sumnju da je Zoran Marjanović supruzi nanio smrtonosne povrede.

"Apelacioni sud, kada je vratio na dopunu optužnicu, zatražio je i prostorno-vremensko vještačenje svih snimaka sigurnosnih kamera sa kuće u Ulici put za Crvenku. Analiziraju se svi kadrovi koji gledaju na nasip u momentu ubistva Jelene Krsmanović Marjanović. Takođe se vještače i lokacije mobilnih telefona svih članova porodice Marjanović, kao i svedoka M. R., koji su tog 2. aprila 2016 godine, po podne, u vrijeme kada je ubijena Jelena Marjanović, bili na nasipu u Borči. Vještačenje bi trebalo da objasni da li je suprug ubijene phevačice zaista isključio telefon po dolasku na nasip," dodaje sagovornik.

Sjvedok, biciklista M. R. je ranije u istrazi izjavio da je na nasipu vidio Jelenu i Zorana, a vještačenjem je dokazano da je on mogao da vidi šta se dešavalo na nasipu.

Vještačenje je ukazalo na to da je biciklista M. R., koji je na saslušanju u tužilaštvu rekao da je prolazio pored nasipa u vrijeme koje je prema optužnici označeno kao vrijeme ubistva Jelene, te da je video muškarca i ženu kako silaze sa nasipa, zaista mogao da vidi Jelenu i njenog ubicu svega nekoliko minuta prije nego što je pjevačica brutalno ubijena.

Ovaj čovjek je, a na osnovu detalja iz optužnice u kojoj se nalazi njegov iskaz dat u tužilaštvu, ispričao da je u periodu između 17.05 i 17.10 h 2. aprila 2016. godine video muškarca i ženu kako se spuštaju niz nasip.

Prema njegovom opisu, muškarac je na sebi imao tamnije maskirane pantalone, dvobojne – zelene i crne, a gore je imao jaknu srednje dužine.

Prilikom spuštanja niz nasip, kako je rekao, muškarac mu je bio okrenut licem, te nije mogao da vidi kakvu je kosu imao.

Kako je naveo, iza muškarca je išla ženska osoba, tamnije kose. Prema njegovim riječima, oni su se nalazili na metar i po do dva jedno iza drugog. Takođe, on je naveo da kada je vidio muškarca i ženu, sa njima nije bilo nikog drugog, a pogotovu ne dijete.

Porodica još čeka istinu

Dok se čekaju novi dokazi i dopune istrage, odnosno optužnice, porodica nesrećne pjevačice i dalje čeka pravdu. Čekaju je svi, od njene maloljetne kćerke do sestara, braće, ali i tetki, jedine rodbine koja je ostala za Jelenom.

Bol i tuga koju osjećaju i dan-danas ne može se riječima opisati, kaže sestra pjevačicine preminule majke, Ljubica.

"Teško je mnogo. Ni sama ne znam kako se osjećam – rekla je ona.

Jelenina majka Zorica, preminula je od teške bolesti nekoliko mjeseci nakon Jeleninog ubistva. Nije dočekala da sazna ko joj je ubio mezimicu. Jelenina kćerka Jana, tri godine je starija i živi sa ocem i njegovom porodicom.