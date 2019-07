Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da tužilaštvo i policija sprovode istragu protiv Dragana Đilasa zbog sumnje u korupciju.

Stefanović je rekao da se istraga sprovodi zbog osnova sumnje da su Đilas i zaposleni u njegovoj kompaniji, zajedno sa dijelom nekadašnjeg rukovodstva RTS-a učestvovali u korupciji "u vezi sa kupovinom i prodajom sekundi različitih televizijskih emisija pod uslovima protivnim zakonu".

"Poštovaćemo presumpciju nevinosti i sačekaćemo da se to završi, ali ako se sumnje pokažu kao osnovane i tačne, to će biti velika korupcionaška afera i pokazaće kako se ispumpavao novac građana Srbije", rekao je Stefanović za TV "Pink".

On je naveo da su istraživački novinari utvrdili da su firme Đilasa u Češkoj ostvarile dobit od 74.000 evra za sve godine poslovanja, a Đilas danas priznaje imovinu u vrijednosti od 25 miliona evra.

"Ne znam kako će nam objasniti kako je došao do imovine od 25 miliona evra. Ono što mi ne možemo znati je to da li ima nekog prikrivenog vlasništva i da li ima nekog novca koje se ne vodi na njegovo ime", rekao je Stefanović.

On je upitao kako to da se od 74.000 evra došlo do 25 miliona i to u vrijeme dok je Đilasova stranka bila na vlasti i tokom kojeg je bio na mnogim funkcijama.