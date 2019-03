Istraga o ubistvu srpske pjevačice: Zoran i Jana na snimcima sa nasipa?

Na video-zapisu druge kamere sa porodične kuće Jahović na nasipu Crvenka u Borči gdje je ubijena pjevačica Jelena Marjanović, vide se muškarac i dijete kako hodaju bedemom.

Snimak je do sada bio nedostupan za javnost, a vještak nije bio izričit mada je najvjerovatnije riječ o Zoranu Marjanoviću i maloj Jani. To ide u prilog odbrani optuženog Marjanovića, jer on u svom iskazu navodi da se nije odvajao od djeteta, da je tražio nestalu suprugu Jelenu, kao i da on nije taj koji je počinio monstruozno ubistvo.

Po nalogu Apelacionog suda, koji je vratio optužnicu na doradu, obavljeno je dodatno prostorno-vremensko vještačenje koje je obavio isti vještak. Nedoumice su i dalje, međutim, ostale.

"Posebno je problematičan dio vještačenja koji se tiče telefona bicikliste Milana Radića", navode Nopvosti saznanja od izvora bliskog tužilaštvu.

"Nejasno je da li je on mogao da uoči Zorana i Jelenu na nasipu, jer se sada njegova izjava kosi sa vremenom u kom je bio na nasipu. Nije jasno ni da li ih je video odvojeno ili zajedno. I dalje je nejasno i da li je Zoran Marjanović u kritično vrijeme, kada je, prema mišljenju tužilaštva počinjen zločin, isključio telefon ili nije", navodi list.

U nalazu koji je MTS dostavio navodi se da je aparat bio u "specifičnom modu", dok se u nalazu vještaka navodi da je bio ugašen.

"Vještačenje je dosta nejasno i kontradiktorno", kaže advokat Stefan Jokić, jedan od branilaca Zorana Marjanovića.

"Ne daje odgovore na ključna pitanja, a kosi se sa nalazima nadležnih organa kakav je MTS ili izjavama svjedoka", navodi Jokić.

Dosta toga nije tačno i zatražićemo supervještačenja ili mišljenja drugih stručnjaka. U ovom trenutku privodi se kraju i vještačenje na Biološkom fakultetu u Beogradu. Riječ je o mrlji krvi sa zadnjeg sjedišta "mercedesa" koji je vozila Jelena.