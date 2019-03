Pri kraju istraga o ubistvu Ognjanovića: Poznat i organizator i naručilac?

Istraga brutalnog ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića (57) pri kraju je , nezvanično saznaju "Novosti".

Policija je prikupila određen broj dokaza, a ostalo je da se sačekaju rezultati još nekih vještačenja. Kada sve to bude kompletirano, biće podnesena i krivična prijava na kojoj će se naći konkretna imena najmanje dvojice osumnjičenih.

Pretpostavka je da je ubica došao do zgrade Ognjanovića na motoru, a da se poslije likvidacije udaljio automobilom tamne boje. Dvotočkaša je vozila druga osoba, odnosno saučesnik. Indicije do kojih je došla policija govore da je mogući počinilac S. S., koji se nedugo poslije zločina i sam našao na meti profesionalnih ubica, ali je preživio napad. Navodno, motor je vozio njegov drug, inače rođeni brat jednog od vođa navijača Crvene zvezde, koji ga je dovezao do zgrade gdje je živio Ognjanović.

Ukoliko vještačenja koja su u toku potvrde ova saznanja, policija ima, kako nezvanično saznaju Novosti, i organizatora i naručioca zločina. Za sada, nadležno Tužilaštvo za organizovani kriminal vodi predistražni postupak protiv N. N. osoba, ali će se to, čim pristigne policijski izvještaj, promijeniti.

Ognjanović je ubijen 28. jula prošle godine oko 20.30 ispred zgrade u kojoj je živio sa suprugom i ćerkicom. U trenutku napada bio je sa sinom Petrom, koji je tom prilikom lakše ranjen.

"Miša je bio na ručku u jednom poznatom prestoničkom restoranu sa drugom iz Banjaluke, a društvo im je pravio Petar", navodi izvor "Novosti". "U jednom trenutku krenuli su kući. Ubica ih je, prema operativnim saznanjima, čekao sakriven ispred zgrade", navosti list.

Maskirana prilika, sa kačketom na glavi, iznenada je prišla Ognjanoviću i pucala mu u grudi i glavu. Tokom zločina korišćeno je oružje sa prigušivačem. Policija je već nekoliko nedelja poslije zločina imala više nego pouzdane podatke, sa ulice, da iza Ognjanovićevog smaknuća stoji jaka kriminalna grupa. Sumnja se da motiv treba tražiti u ljudima koje je ovaj advokat zastupao - od Luke Bojovića, vođe "zemunskog klana" i njegovih najbližih saradnika, do "škaljarske ekipe" iz Kotora.

Policija je uspjela da otkrije i da su ubica i saučesnici koristili u pripremi i realizaciji zločina najmanje tri vozila - skuter i dva automobila, beogradskih i bh. registarskih oznaka. Utvrđeno je i da su tablice ukradene.

"Uvjereni smo da je Ognjanoviću glave došla bliskost sa Bojovićem, ali i činjenica da je taj odnos davno prestao da bude odnos advokata i klijenta", navodi izvor blizak istrazi.

"Mnogi su Mišu doživljavali kao pripadnika klana. On je bio taj koji je, pored porodice, najčešće viđao Luku. Suprotna strana je bila uvjerena da je on taj koji prenosi poruke i naloge. Postojala je i ta neka priča da je on bio na spisku za likvidaciju suparničkog klana", pišu Novosti.

Poslije brutalne likvidacije Dragoslava Miše Ognjanovića, mnoge njegove kolege su osjetile strah i bojazan da bi mogli da se nađu na meti plaćenog ubice. Neki od advokata su se opremili blindiranim automobilima, a pojedini su angažovali i lična obezbjeđenja. Interesantna je činjenica da su to mahom branioci suparničkih klanova. Mnogi od advokata zatražili su i dobili dozvole kako za držanje, tako i za nošenje oružja.