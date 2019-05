Istorijska prilika da Srbin bude poslanik u Evropskom parlamentu

Generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir izjavio je Srni da Srbi izbjegli iz Hrvatske danas organizovano dolaze na glasanje u hrvatski Konzulat u Beogradu, što daje optimizam da bi jedan Srbin po prvi put u istoriji mogao da postane poslanik u Evropskom parlamentu.

"Atmosfera je bolja nego prethodnih godina. Dolaze kombiji sa terena i dovoze ljude. Po prvi put da imamo nešto organizovaniji dolazak", rekao je Budimir.

On je naveo da je problem što ljudi koji dolaze nemaju prave informacije i nisu upućeni kako da glasaju na izborima za Evropski parlament, što neminovno dovodi do zastoja u glasanju.

Budimir je ponovo pozvao sve Srbe izbjegle iz Hrvatske koji posjeduju hrvatski pasoš i srpski identifikacioni dokument da izađu danas na izbore za Evropski parlament i glasaju za Samostalnu demokratsku srpsku stranku.

"Nadam se da će iskoristiti to svoje pravo i doći da glasaju, jer je to glas za one Srbe koji su ostali u Hrvatskoj, glas za izbjegle i prognane Srbe, glas za Srbiju i njen put ka EU. Još ima vremena do zatvaranja glasačkih mjesta i ovdje u Beogradu, i u Subotici", rekao je Budimir.

On je naglasio da je moguće da se dođe do 60.000 glasova kako je, prema procjenama potrebno, da bi SDSS osvojio jedan mandata i da se srpski glas konačno čuje u Evropskom parlamentu.

Predsjednik Udruženja penzionera iz Hrvatske Jovo Kablar rekao je da je u interesu i Srba i Hrvata da, ako Hrvatska želi da bude građanska država, ima jednog srpskog poslanika u Evropskom parlamentu.

"Svaki glas je značajan. Neka izađu na izbore svi koji mogu", rekao je Kablar i pozvao one koji dođu da glasaju da budu strpljivi, jer se proces glasanja odvija usporeno zbog neinformisanosti i dugog traženja u bazi podataka.

Hrvatski državljani u Srbiji, kojih je prema procjenama oko 300.000, mogu da glasaju na biračkim mestima u Konzularnoj kancelariji Ambasade Hrvatske u Beogradu, Ulica Kneza Miloša 82 i Generalnog konzulata Hrvatske u Subotici, Ulica Maksima Gorkog 6.

Uslov da glasaju je da imaju hrvatsko državljanstvo i neki od identifikacionih dokumenata Srbije sa fotografijom.

Danas je posljednji dan glasanja za Evropski parlament i pravo da glasaju imaju građani 21 zemlje EU koji biraju 705 poslanika koji će ih predstavljati u Evropskom parlamentu do 2024. godine.