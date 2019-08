Ispovjest oca ubijenog Miloša: "Ubio mi je sina kao psa"

Šest mjeseci je prošlo otkad smo ostali bez Miloša. Od dana ubistva živimo u paklu. Stalno mislimo da će Miloš doći kući, ali onda odemo na groblje, gdje nas surova istina udari u lice…

Ovako za Blic, po prvi put za medije, sa neizmjerom tugom u glasu, govori Goran Mileusnić, otac ubijenog Miloša Mileusnića (24). Mladiću iz Čačka, koji je živio i studirao u Beogradu, tog kobnog jutra 27. januara život je oduzeo, kako se sumnja, Neđeljko Đurović (29). Prema optužnici protiv Đurovića koje je Više javno tužilaštvo podiglo, Mileusnić je bio nasumična žrtva, a on je krivično djelo u mračnom ulazu zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića 20a učinio potpuno uračunljiv.

"Sam način na koji je Miloš ubijen je tako bizaran i tako jadan. Ne mogu da vjerujem da postoje takvi ljudi koji riješe da ubiju čovjeka kao da je to “dobar dan”. Kakav je to poriv, kakav je to čovjek, koji je čekao u zasjedi da neko izađe iz zgrade. To je neshvatljivo", kaže Milošev otac Goran Mileusnić.

Porodica, dodaje, živi u agoniji od tog dana. Miloševa majka i sestra, kaže Goran, teško se nose sa gubitkom.

"Toliko me je pogodilo što je moje dijete stradalo ni krivo ni dužno, zbog nekog razmaženog i nezadovoljnog čovjeka, koji ne zna šta će u životu. Onda sam čuo i da su mu roditelji imućni i da su mu kupili stan, zaposlili ga u “Kolubari”. Imaju velika primanja, zbog čega on da bude nezadovoljan i da ubije moje dijete kao psa, na ulaznom pragu, da iskrvari na hladnom betonu ulaza jedne beogradske zgrade. Nisam mogao ni da čujem, ni vidim, niti da mu pomognem, to je jedna velika agonija", jedva izgovara otac ubijenog mladića.

Ugašen je, dodaje, život mladića koji je tek počeo da živi, tek stasao, imao djevojku koju je volio.

Sada se, dodaje, kada je optužnica podignuta i u susret suđenju, uzda u pravni sistem.

"Od suda očekujem da izrekne najstrožiju kaznu. Ipak, postoji strepnja", šta ako za takvo ubistvo dobije deset godina, izađe ranije iz zatvora zbog dobrog vladanja? Nikome ništa. Taj scenario bio bi loš primjer za druge ljude, koji u potpunosti obezvrijeđuje ono što bi trebalo u društvu i državi da predstavlja najveću vrednost, a to je život – dodaje Goran.

Prijatelji Miloša Mileusnića pokrenuli su peticiju da njegov ubica bude osuđen na doživotnu robiju, pod nazivom “Pravda za Miloša”, koju je prema riječima Miloševog oca potpisalo više od 25.000 ljudi.

Goran Mileusnić kaže da će nastaviti sa sakupljanjem potpisa u još nekoliko gradova Srbije.

"Peticiju je pokrenuo Milošev drug i cimer s kojim je živio u Beogradu. Miloševi drugovi željeli su da na ovaj način pokažu javnom mnjenju šta se dešava, po uzoru na peticiju za uvođenje “Tijaninog zakona”. Jer, na primjer, dosta ljudi koji ne čitaju vijesti, a takođe su iz Čačka, nisu znali da je riječ o mom sinu. Mi kao porodica od početka podržavamo ovu peticiju. Skupljanje potpisa bilo je u Beogradu, Čačku, Požegi. Dosta ljudi se angažovalo i nastavljamo i u narednom periodu, i dok bude trajalo suđenje, da skupljamo potpise ponovo u Beogradu, kao i u Kraljevu i Kragujevcu", dodaje Goran.