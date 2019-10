Ispovijest majke dječaka kojeg zlostavljaju: Mog sina (11) su htjeli da izbace kroz prozor

Od prvog razreda pa evo sada, do petog, moje dijete je meta napada iste grupe učenika u školi, koji ga tuku i maltretiraju, a nadležni ne reaguju, tvrdi S. B.

Moj sin već pet godina trpi vršnjačko nasilje u školi, a prije nekoliko dana „drug“iz razreda je pokušao da ga izbaci kroz prozor na malom odmoru. Niko od zaposlenih nije reagovao, a direktor škole mi je poručio da moje dijete mora da „skrati jezičinu“ i da onda neće imati probleme. Ovako priča S. B., majka đaka koji ide u peti razred Osnovne škole „Rastko Nemanjić Sveti Sava“ iz Nove Pazove.

Očajna žena kaže za Kurir da ovo nije prvi put da je njeno dijete žrtva vršnjačkog nasilja, ali „da je događaj od prošlog utorka prevršio svaku mjeru“.

Udarci u glavu

"Dječak iz odeljenja je moje dijete pokušao da izbaci kroz prozor škole na malom odmoru. Moj sin je nekako uspio da se izvuče i nogama se odgurne od radijatora, ali tada je udario glavom o sto iza sebe. U školi niko nije reagovao, ja sam ga odmah odvela kod ljekara. Ne želim ni da pomislim šta je moglo da se desi, da mi dijete pogine u školi. Taj drugi dječak je znao tačno šta može da se desi kada je uhvatio mog sina i dovukao ga do prozora, on se sada plaši da ode u školu. On je ovaj put imao sreće, ali se plašim da ne prođe kao mali Nišlija Aleksa Janković, koga nastavnici i škola nisu zaštitili od nasilja, pa se sve završilo tragedijom", kaže S. B.

Ona kaže da nakon toga direktor škole Strahinja Blagojević nije htio ni da priča s njom.

"Nasilje u školi traje od prvog razreda, a on je sada petak, njega su svake godine prebijali. Očajna sam i ne znam šta više da radim i kako da zaštitim moje dijete. Prošle godine su se dječaci okupili da ga biju poslije škole, pa je pozvana policija, a prošle nedjelje ga je drug šutirao dok je vezivao pertle, pa sam morala da ga vodim da snima glavu", objašnjava majka dječaka.

Majka učenika kaže da je prijavljivala problem odgovornima, ali da direktor nikada nije reagovao kako treba.

Kome da se obratim

"Uvijek mi je govorio da je moj sin inicijator toga, a ja sam svoje dijete sam vaspitavala da nasilje nikada nije rješenje. Ta djeca koja ga maltretiraju, a u pitanju je uvijek ista grupa, nikada nisu dobila nikakve sankcije. Direktor priča da moje dijete ima jezičinu i da, ako skrati jezičinu, niko neće da ga dira", priča S.B. i dodaje:

"Mora nešto da se uradi, ja svoje djete mogu da štitim samo kod kuće i na putu od kuće do škole, što i radim, ali niko mi ne garantuje kakvo će mi se dijete vratiti kući. Ako su u petom razredu pokušali da ga izbace kroz prozor, šta će biti u osmom?"

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa direktorom Strahinjom Blagojevićem, ali nam se nije javio na telefon.