Isplivali šok snimci: Desna ruka Veljka Belivuka prijeti starletama

Desna ruka Veljka Belivuka (Velje Nevolje) nastavlja da prijeti ženama sa javne scene, a sada postoje i snimci koji to dokazuju.

Marko Miljković koji godinama sarađuje sa Belivukom vidio je snimke koje je Jelena Krunić, bivša rijaliti zvijezda, postavila na svoj Instagram, a vezani su za Veljka, što mu je zasmetalo, pa joj je uputio prijeteći poziv.

"Da li me čuješ? Mare je. Samo da ti skrenem pažnju na nešto, klipove koje kačiš za Velju, slušaj me, k*rvo, f*kso jedna mala, nemoj da te skupljaju po ulici", prijetio je Miljković, a Jelena mu odgovarala psovkama.

Jelena, koja je na svoje mreže postavila i fotografiju iz policije nije jedina koja je dobijala prijetnje, već i bivša voditeljka i rijaliti učesnica Tamara Đurić.

"Moraš da povedeš vjerenika, da i njega j*bemo. Kada ćeš dvije glave da vratiš za Velju?", pričao je on Tamari.

Podsjetimo, Jelena je nedavno za Kurir rekla da se ne plaši.

"Ne plašim se ni za svoju bezbjednosti, niti za bezbjednost svojih bližnjih, jer znam dosta stvari i dosta toga što se dešava i pet koraka unaprijed šta bi se desilo. Plašim se samo boga", rekla je ona i dodala:

"Nemam problem s tim da iznosim istinu, pa makar me to koštalo i života. Poturili su bombu pod auto mom prijatelju, koga znam 15 godina. To je normalan i porodičan čovjek. Slomili su mu i vilicu, tačno znam ko je to uradio. Nadam se da će odrobijati svoju kaznu."