Islamska država na Kosovu obučava 300 djece za teroriste

Na Kosovu postoji pet dobro skrivenih kampova u kojima Islamska država obučava za terorističke napade 300 dece starosti od sedam do 17 godina, otkriva za Informer osnivač i predsjednik Centra za bezbjednost, istrage i odbranu DBA Stevan Đokić.

Svaki od tih takozvanih "crnih kampova" može da primi po 60 dece, a najveći se nalazi u selu Debelde, istočno od Kačanika, na granici sa Makedonijom, samo dvadesetak kilometara od teritorije centralne Srbije.

Ostali centri za obuku smješteni su u nepristupačnim brdima u okolini Prizrena, Peći, Dečana i u blizini puta Uroševac-Đakovica kod Orahovca. Prema saznanjima Informera, djecu u kampovima indoktriniraju radikalni imami sa Kosova, a za terorističke akcije ih obučavaju džihadisti iz južne srpske pokrajine, koji su ratovali u Siriji.

Prvi čovek DBA Stevan Đokić objašnjava da su ovi ozloglašeni centri za obuku javna tajna na Kosovu i da je najopasnija stvar što roditelji svjesno i dobrovoljno šalju djecu u njih.

Pet kampova

"Na Kosovu postoji pet terorističkih kampova za obuku djece do 17 godina, koji su dobro skriveni u brdima i nepristupačnim selima, ali svi znaju da oni postoje. Ovi centri se zovu "Kampet el zeza", ili "crni kampovi", i u njima su nekada bili obučavani teroristi OVK, dok sada borci ISIS-a tamo uče djecu da koriste oružje, eksplozive i da ratuju u najrazličitijim uslovima. Pošto je ISIS-u na Kosovu pristupilo više od sto albanskih porodica, u ovim centrima u svakom trenutku boravi oko 300 njihove djece. Što je najgore, njihovi roditelji su na to pristali i sve to u potpunosti podržavaju. Najveći takav centar nalazi se u selu Debelde kod Kačanika, a još četiri su raspoređena u dijelovima Kosova bliže granici sa Albanijom. To je veliki bezbjednosti rizik i za Srbiju i za cijelo region, jer primjera radi, ovaj kamp koji se nalazi kod Kačanika, vazdušnom linijom je samo 20 kilometra udaljen od teritorije centralne Srbije - upozorio je Đokić.

Međunarodni stručnjak za terorizam Dževad Galijašević tvrdi da su ovi kampovi izuzetno opasni, jer se toj djeci u potpunosti ispira mozak sa ciljem da svako od njih završi kao bombaš samoubica. On upozorava i da će u bliskoj budućnosti na meti te djece terorista najvjerovatnije biti i gradovi u Srbiji.

"Izuzetno je opasno kada djetetu već sa sedam godina isperete mozak terorizmom i radikalnim islamom. Ti mališani se više nikada ne mogu vratiti normalnom životu i cijeli životni vijek će provesti kao pretnja po bezbjednost ljudi. Sa jedne strane imate indoktrinaciju radikalnih imama, a sa druge obuku koju sprovode okorjele ubice, džihadisti ISIS sa ratnim iskustvom, povratnici sa frontova u Siriji i Iraku. Ova djeca teroristi će kroz nekoliko godina biti ogromna pretnja za region, posebno za Srbiju i Beograd," alarmira Galijašević.

Uključeni penzinisani generali NATO

Galijašević otkriva da, baš kao i devedesetih godina, stvaranje terorističkih kampova zdušno podržavaju i potpomažu penzionisani generali NATO pakta.

"Istina je da na Kosovu tu djecu obučavaju iskusni borci ISIS-a, ali ničega toga ne bi moglo da bude da ne postoji američki blagoslov iz baze Bondstil. Njima odgovara da imaju malu vojsku u Evropi na teritoriji koju kontrolišu. Uz to, i dan danas u tim kampovima sa djecom teroristima rade i penzionisani američki i NATO generali. Isto kao što je bilo i devedesetih godina kada su obučavali teroriste OVK za rat protiv Srbije," objašnjava Galijašević.

Bivši operativac DB-a Božo Spasić upozorio je da, osim rukovanja oružjem i eksplozivima, ovu djecu uče i radu sa kompjuterima, dronovima i ostalim modernim elektronskim tehnologijama, što je jasno upozorenje da bezbjednosne službe Srbije moraju svakodnevno da motre na ove kampove.

Prijetnja za Evropu

"Ti kampovi su postojali i ranije, bilo ih je sedam i tamo su se obučavali teroristi OVK. Problem je što sada u njima obučavaju djecu, što je jako opasno, jer ti mališani mogu neometano da se kreću kroz Srbiju. Oni mnogo lakše nego odrasli mogu da dođu u situaciju da izvedu neki teroristički napad, jer niko ne sumnja u dijete. Uz sve to, njih sada ne uče kao ranije da pucaju i bacaju bombe, već ih obučavaju da rukuju sa kompjuterima, dronovima i ostalim modernim elektronskim tehnologijama. Zbog svega toga, neophodno je da bezbjednosne službe Srbije sve ovo shvate maksimalno ozbiljno i da konstantno pratimo i snimamo rad tih kampova - objasnio je Spasić.

Stručnjak za bezbjednost Orhan Dragaš smatra da će ovi kampovi za obuku djece vrlo brzo postati prijetnja i za Balkan i za cijelu Evropu i da bi sponzori kosovske nezavisnosti, SAD i Njemačka, što prije morale da rješe ovaj slučaj.

"Od jedne kvazidržave kao što je Kosovo ne može se očekivati da postupa odgovorno kao Srbija, koja je prije nekoliko dana zatvorila nešto što je makar i ličilo na vojni kamp za djecu. Nažalost, oni rade upravo obrnuto, i organizuju takve kampove. Međunarodna zajednica, prije svega sponzori kosovske nezavisnosti, SAD i Njemačka, moraju što prije da istraže i momentalno zatvore ove kampove na Kosovu, da sve ne bi imalo posljedice nesagledivih razmjera," upozorava Dragaš.