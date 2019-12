Isidora (18) pronašla novčanik sa 2.000 evra, vratila ga, ali vlasnicima nije mogla da ispuni želju

Isidora Stojanović (18) iz Petrovca na Mlavi primjer je poštenja koji vraća vjeru u ljude i moral. Ova mlada osoba, učenica 4. razreda gimnazije "Mladost" u Petrovcu na Mlavi pronašla je na ulici novčanik koji je, kako priča za portal Telegraf.rs, bez razmišljanja odnijela u policijsku stanicu. Drugačije, kaže, ne bi mogla, grizla bi je savjest.

Ovaj događaj odigrao se prije oko mjesec dana kada je, priča Isidora, u njenoj školi bilo organizovano dobrovoljno davanje krvi.

- Kada smo to završili, počastili smo se i automobilom prolazili pored autobuske stanice. Ja sam vidjela novčanik i zamolila drugove da stanu. Izašla sam i uzela novčanik, nisam gledala koliko novca ima unutra već sam odmah otišla u policijsku stanicu sa njim. Samo je pored novčanika bio neki kusur, bile su tu novčanice ukupno od možda nekih hiljadu dinara - objašnjava Isidora.

U policije je, kaže, dala izjavu i svoje podatke. Tamo joj je rečeno da je u novčaniku, pored tih novčanica, bilo još 2.000 evra.

- Nisam željela ni da otvaram novčanik. To je valjda stvar vaspitanja. Nisam pomišljala da ga uzmem i odnesem kući. Čak i da sam to uradila, došla bih kući i mislila o tome. Grizla bi me savjest, ne bih mogla da zadržim taj novac - priča Isidora iskreno.

Ona dodaje da je to uradila jer vjeruje da se dobro vraća dobrim.

- Mislim da bi i meni neko vratio novčanik sa novcem kada bih ga izgubila. Vjerujem da se dobro dobrim vraća - kaže naša sagovornica.

Isidora dalje priča kako su je iz policijske stanice pozvali poslije sat vremena rekavši joj da su ljudi koji su izgubili novčanik došli da prijave nestanak.

- U policiji su im rekli da je novčanik pronađen i ti ljudi su željeli da me upoznaju i zahvale mi se. Kada sam došla, oni su mi rekli da žele da me počaste, da mi daju 10 odsto od pronađene sume, pošto je tako nekada bilo po zakonu, ali je mene bilo sramota da uzmem - navodi ova poštena devojka.

Naša sagovornica kaže da su ljudi čiji je novčanik pronašla penzioneri sa inostranim penzijama koji žive u Francuskoj.

Ova mlada djevojka učenica je gimnazije "Mladost" i rukometašica Ženskog rukometaškog kluba "Sloga" iz Petrovca na Mlavi. Isidora je i uzor svima nama. Ova mlada osoba pokazala nam je svojim gestom da je poštenje vrijednost koja nema cijenu.

