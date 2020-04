Iscjeliteljsko čudo: Dvogodišnja djevojčica prohodala zahvaljujući ovom ulju

Manastir Tumane nadaleko je poznat po iscjeliteljskim čudima.

Otac iguman Dimitrije Plećević često svjedoči o sreći vjernika koji posjećuju ovaj srpski manastir u Braničevu.

Posljednje svjedočenje je o djevojčici koja je prohodala zahvaljujući ulju iz kandila Tumanskih Svetitelja.

– “Dajte mi vodicu i ulje od Svetog Zosima da me ne boli”, to su riječi moje male kćerkice. Mala Lena je uz našu pomoć mogla da hoda samo na prstima – stopala nije mogla spustiti. To nas je mučilo i mi smo odlučili da dođemo u manastir i pomolimo se Tumanskim svetiteljima. U Tumane smo došli 19. oktobra 2019, čitana nam je molitva, ali smo i mi dugo pominjali Lenu moleći se kod moštiju Svetog Zosima, Jakova Tumanskog i Bogorodice.

Sa mirom u duši dođosmo kući. Lenu smo svake večeri umivali vodom, a nogice mazali svetim uljem. Ubrzo ona je spustila nogice i sada hoda sama bez ičije pomoći. Кada god se udari ili plače i ako ima samo dvije i po godine ona nama ukućanima kaže: ‘” Dajte mi vodicu i ulje od Svetog Zosima da me ne boli” – kažu zahvalni roditelji Bojana i Dušan Andrejević iz Niša, piše Kurir.