Irinej: Crna Gora negira svoju istoriju

Njegova svetost patrijarh srpski Irinej ocijenio je da Zakonom o slobodi vjeroispovijesti vlasti u Crnoj Gori žele da oslabe svijest o srpskom porijeklu i imenu, a da još tragičnije može da bude da to sutra, ako budu uspjeli u tome, primijene i na Kosovu i Metohiji.

Patrijarh Irinej rekao je da je Crna Gora, nekada elitan dio srpskog naroda, ušla u takav život da negira svoju istoriju.

– Naši odnosi su uvek bili bratski, jedan narod, nažalost, tu se umiješala politika, znamo čija, znamo zašto sa željom da Crnu Goru odvoji od Srbije i, ono što je najtragičnije što se ne može objasniti i opravdati, Crna Gora je priznala (samoproglašeno) Kosovo i predsjednik Crne Gore učestvuje sa drugima na Kosovu u nekim fazama – rekao je patrijarh Irinej za Vesti.

On je dodao da se ne može objasniti takav stav i pogled Crnogoraca na Srbiju, srpski narod i istoriju i izrazio nadu da je “ovo ipak jedan oblačak, crni, koji je naišao nad Crnu Goru, pa će on proći, jer tamo narod neće dozvoliti da se izgubi srpski trag”.

Patrijarh Irinej je rekao da ono što crnogorske vlasti čine sa svetinjama niko nikada nije činio.

– I najveći neprijatelji naši nisu atakovali da uđu u manastire. I manastiri i imovina pripada tamošnjem narodu. To niko ne osporava, kao što su u Srbiji svetinje našeg naroda, naše države. Šta oni hoće tim, to samo oni znaju, vjerovatno da oslabe svijest o srpskom porijeklu i srpskom imenu. Ono što je još najtragičnije može da bude, ako uspiju, da se isto primjene sutra na Kosovu i Metohiji – naglasio je patrijarh srpski.

On je dodao da je to tragedija i da je “vjerovatno to neko tako smislio”.

– Nadam se i molim se Bogu kao i sva naša Crkva da oni koji vode Crnu Goru, dođu k sebi i da odustanu od ovoga što smjeraju – naveo je patrijarh Irinej.

Što se Kosova i Metohije tiče, patrijarh Irinej je istakao da je to velika rana srpskog naroda, srpske istorije i kulture.

– Nažalost, Kosovo je okupirano, ja sam prije nekoliko mjeseci putovao za Pećku patrijaršiju i mene su dva sata držali na prelazu ne želeći da me puste. Ja nisam imao dozvolu za ulazak. Meni koji sam patrijarh kome je rezidencija Pećka patrijaršija i koji sam 15 godina živio na Kosovu i Metohiji nije bilo dopušteno da uđem na Kosovo i Metohiju. Poslije neke intervencije nadležnih došlo je do puštanja – rekao je je patrijarh Irinej.

On je ukazao na teško stanje, da srpskog naroda više nema tamo gdje je nekada bio u velikom broju.

– Narod je protjeran sa Kosova i Metohije i možda najveći propust našeg državnog vrha jeste što ništa nije učinio kada je narod protjeran, da postave kao prvi uslov svih razgovora i pregovora povratak naroda na Kosovo i Metohiju, da im se kuće koje su spaljene, koje su uništene, imanje koje je razgrabljeno povrati da bi se narod vratio – ocijenio je patrijarh srpski.

Patrijarh Irinej je rekao da je “igra oko Kosova velika igra” i da ima dosta onih koji žele da ga otmu od Srbije.