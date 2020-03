Incident na sahrani: Udovac napravio haos kad je ugledao sveštenika!

Nesvakidašnja sahrana na kojoj je intervenisala policija dogodila se početkom februara u jednom selu kod Vrnjačke Banje. Ucveljeni udovac koji je tugu liječio alkoholom našao se u pritvoru, pa je sahrana održana bez njega.

Kako saznaje Alo, na sahrani supruge J. V. (73) izbio je incident kada se na groblju pojavio sveštenik. Udovac koji se deklariše kao komunista i osoba koja ne vjeruje u boga odmah je krenuo sa vrijeđanjem popa.

- Sve je bilo u redu, osim što je udovac, iako poštovan domaćin u svom kraju, zbog tuge već kod kuće počeo da se zagleda u dno čaše. Poštujući običaje, povorka je krenula put groblja da se žena isprati ka svojoj vječnoj kući. Okupilo se dosta svijeta, a u jednom trenutku došao je i pop - priča izvor.

- Po dolasku popa M.V. se promijenio, počeo je da galami i postavlja pitanje otkud on i ko ga je pozvao. Članovi najuže rodbine su domaćinu uzalud objašnjavali da je to želja pokojnice i da su oni obavijestili sveštenika da dođe i služi opelo. Nikakva objašnjenja domaćin nije želio da čuje, već se ustremio na sveštenika. Počeo je da ga vrijeđa, svašta mu je govorio, uz napomenu da mu neće dozvoliti da služi opelo, ponavljajući uporno da je komunista. Domaćina su rođaci pokušavali da smire kako ne bi dalje pravio probleme kojima nije ni vrijeme ni mjesto, budući da su oni došli da isprate dostojno pokojnicu, a on se onda okomio na njih. Kako se svađa zahuktala, neko od prisutnih rođaka je pozvao policiju - priča dobro obaviješten izvor i dodaje:

- Po dolasku policije, rođaci i okupljeni rekli su da M. V. u alkoholisanom stanju ne dozvoljava da sveštenik održi opelo jer je komunista i nije vjernik. Oni su izjavili da je udovac vrijeđao sveštenika i da je prijetio užoj rodbini da se neće dobro provesti jer su mu radili iza leđa. Po prikupljenim podacima i izjavama policija je kontaktirala sa dežurnim tužiocem, pa je odlučeno da se domaćin privede. Priveden je zbog sumnje da će da nastavi sa vrijeđanjem sveštenika i ostalih okupljenih građana - rekao je izvor.