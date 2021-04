Ikonopiscu 30 godina za brutalno ubistvo: Izricanje kazne saslušao bez reakcije

Vladan Grahovac (28) iz Raške osuđen je danas pred Višim sudom u Nišu na 30 godina zatvora zbog svirepog ubistva Nišlijke Jelice Tatarovski (82) koje je izvršio 31. avgusta 2019. godine.



Grahovac je staricu, koju je poznavao jer je u njenoj zgradi na Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu stanovao dok je studirao stomatologiju, izmasakrirao nožem i čekićem nakon čega ju je opljačkao.

Sudija Višeg suda u Nišu Mirko Drašković detaljno je obrazložio presudu istakavši da je kazna za teško ubistvo od 30 godina, ne manifestacija sile i moći suda, već snažnog odgovora pravde na smrt nedužne starice. On se direktno obratio Grahovcu, koji je presudu saslušao bez ikakve reakcije.

-Gospodine Grahovac, moje vijeće i ja smo detaljno razmotrili sve činjenice i dokaze i našli smo da ste krivi za zločin za koji ste se teretili. Činjenično stanje je bilo više - manje jasno, najspornije pitanje je bilo da li ste zločin počinili iz koristoljublja, odnosno da li 760 evra, koji su pronađeni kod vas, potiču iz zločina nad Jelicom Tatarovski ili prodaje slika, kako ste vi tvrdili. Na osnovu dokaza, zauzeli smo stav da je to Jeličin novac, na osnovu tragova papilarnih linija i krvi, ne samo na stvarima u stanu, već i na novčaniku koji je pronađen pored leša. Vi niste iznijeli nijedan dokaz da ste novac zaista pribavili na način na koji ste objasnili. To što je u Jeličinom stanu pronađeno još 12.000 evra, ne mijenja stav da ste je pokrali... To što taj novac niste našli, drugo je pitanje - rekao je Drašković.

On se osvrnuo i na Grahovčevu odbranu da je u vrijeme zločina bio neuračunljiv.

- Prilikom ocjene vaše uračunljivosti prihvatili smo nalaz i mišljenje predstavnika komisije vještaka Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu Veselina Pečenice da ste bili svjesni radnji koje ste preduzimali. To se vidi i iz dokaza iz istrage, sve vaše radnje su bile svrsishodne, logične i razumne. Nakon zločina, otišli ste u Klinički centar, na kamerama se vidi kako idete kroz ovu ustanovu, obraćate se radniku koji vas upućuje gdje da zatražite pomoć. Presvlačite se, odlazite do autobuske stanice, kupujete kartu i autobusom odlazite u Beograd... To nisu radnje neuračunljivog čovjeka - kazao je Drašković.

Obrazlažući što nije prihvaćen predlog tužilaštva da mu se izrekne maksimalna kazna koja je važila u vrijeme izvršenja djela od 40 godina, sudija je kazao da je uzeta u obzir olakšavajuća okolnost da je Grahovac pokazao kajanje za zločin.

- Za zločin koji ste počinili nad nemoćnom ženom koja nije ni najmanje zasluživala da je tako ubijete, nema opravdanja, niti se ono može tražiti u vašem teškom životu - kazao je sudija Drašković.

U istoj sudnici suđeno i Malčanskom berberinu

U sudnici 90, u kojoj se sudi za najteže zločine, gdje je nedavno kazna doživotnog zatvora izrečena i zloglasnom Malčanskom berberinu zbog silovanja djeteta, bila je i unuka ubijene starice.

- Nisam zadovoljna presudom, za ovako svirepo ubistvo ni najteža kazna nije dovoljna, s obzirom na to da se radi o mladom čovjeku a većina takvih prestupnika ponovi djelo. Apsolutno smatram da je trebalo da mu se izrekne maksimalna kazna. Do pretresa 12. februara, kada je saslušan vještak sudske medicine, nisam znala koliki je bol pretrpjela naša baka Vera, tješila sam se da nije mnogo patila, ali poslije tog saznanja, smatram da nijedna kazna ne bi bila dovoljna a ova apsolutno ne... - kazala je unuka Maja Marković.

Ona se zahvalila pripadnicima Kriminalističke policije Niša i Beograda koji su, kako je istakla, na vrijeme pronašli ubicu.

- Da ubica nije pronađen ko je to uradio i kako, naš život je i ovako totalno poremećen, ne bismo mogli s tim da živimo. Našu bol ovo ne može da umanji, nijedna presuda, ali smatram da je nedovoljna, bez obzira na psihičko stanje izvršioca u tom trenutku. On je apsolutno bio uračunljiv, smatram da se radi o devijantnoj i manipulativnoj ličnosti, nemam empatiju nikakvu prema njemu - kazala je Marković i dodala da očekuje da će se tužilaštvo žaliti na prvostepenu presudu jer je u završnoj riječi tražilo 40 godina zatvora.

