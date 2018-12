Hvala Madagaskaru za povlačenje priznanja Kosova

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas Madagaskaru na povlačenju priznanja nezavisnosti samoproglašenog Kosova i istakao da će zvanični Beograd tu odluku znati da poštuje.

"Hvala im na tome - to govori da Srbija može da se bori za svoj interes. Da li će to da nas spase svih muka i nedaće - neće, ali hvala toj divnoj zemlji i njihovom rukovodstvu i znaćemo to da cenimo u budućnosti", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je jutros telefonom razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Madagaskara Eluom Alfonsom Maksimom Duvuom i da mu je zahvalio na odluci o povlačenju priznanja kosovske nezavisnosti.

On je ponovio da stavovi SAD i njihovih predstavnika u Prištini o formiranju vojske samoproglašenog Kosova nisu ništa novo i istakao da će zvanični Beograd nastaviti da se bori za svoje interese i narod, kao i poštovanje međunarodnog prava.

Vučić je podsjetio da je i ranije govorio da su Albancima na Kosovu i Metohiji SAD "i mama i tata, i tetka i strina", te da ništa ne rade bez SAD.

On je napomenuo da je i po pitanju Kosova i Metohije imao dobre sastanke sa partnerima iz Rusije i Kine.

Vučić je prethodno, u industrijskom kompleksu "Majnd park" kod Kragujevca, prisustvovao otvaranju fabrika "AMM", koja posluje u okviru "Majnd grupe".

"Ništa zdravije nismo mogli da dobijemo u našoj prelepoj Šumadiji", rekao je Vučić, koji je sa vlasnikom kompanije "Majnd Ril Istejt" Bratislavom Milanovićem otvorio fabriku.

Otvaranju fabrike u kojoj će biti proizvođeni dijelovi za šinska vozila, prisustvovala je i premijer Srbije Ana Brnabić, koja je rekla da je otvaranje te fabrike veliki dan za Kragujevac i Srbiju.

"Ova investicija rezultat je reformi i napornog rada svih nas u poslednje četiri godine, ali i rezultat zajedničke vere", rekla je Brnabićeva.

Vlada Srbije je Industrijski kompleks "Majnd park" proglasila projektom od nacionalnog značaja koji će obezbijediti i kapacitete za razvoj inovativnih rješenja, ne samo u industriji šinskih vozila, već i u drugim industrijskim granama visokih tehnologija.