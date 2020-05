Hrvatska pop zvijezda bila je ludo zaljubljena u Arkana

Željko Ražnatović Arkan važio je za jednog od najopasnijih ljudi za vrijeme devedesetih godina, ali iako opasan bio je poželjan među ženama.

Njegova ljubav do smrti ostala je Svetlana Ceca Ražnatović, ali ono što malo ko zna jeste da je Arkan bio u vezi sa hrvatskom zvijezdom pop muzike, Doris Dragović.

Ipak odnos između njih dvoje je veoma zanimljiv. Arkan je prekinuo vezu sa Hrvaticom, ali ona je ostala luda za njim.

Veza između njih dvoje umalo je završila brakom. Nije tajna da je Doris bila do ušiju zaljubljena u Ražnatovića, dok je komandant Srpske dobrovoljačke garde često hvalio na sva usta da je pjevačica "čudo u krevetu".

To je bila veza zasnovana na strasti, posebno kada je reč o Arkanu – kaže izvor koji navodi da je ljubav cvetala krajem osamdesetih, neposredno pre nego što su počeli sukobi u bivšoj Jugoslaviji. - U to vreme je često hvalio njene veštine u krevetu, dok je Doris bila zaljubljena kao tinejdžerka. Bili su na ivici braka. Željko je još tada počeo da razmišlja o razvodu od tadašnje supruge Natalije – dodaje blizak izvor. Pevačica i Arkan su krili da su vezi, ali su izlazili zajedno, posebno u beogradske klubove “Nanu”, “Trozubac” i “Mažestik”.

- Frka u staroj Jugi još nije ni počela, ali je već bilo tenzija. Arkan ju je često nagovarao da se preseli u Beograd, a ona je rekla da će to učiniti čim se on razvede od Natalije. Sve kontakte su prekinuli kada je on uhapšen 1990. godine u Dvoru na Uni, a Hrvatska proglasila nezavisnost.

Arkan je ubrzo osnovao “Tigrove” i uključio se u ratna zbivanja u bivšoj Jugi, a Doris se udala za vaterpolistu Marija Budimira. Ražnatović je Cecu upoznao 1993. godine i pred njom je često hvalio Doris, a srpska pevačica je šizela.