Hrvati priznali da je Srbija vojno moćnija: Pogledajte razlike!

Vojska Srbije je znatno jača u odnosu na hrvatsku vojsku! To je otvoreno priznao bivši hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović, koji je istakao da je Vojska Srbije (VS) u posljednje tri godine ojačala u odnosu na hrvatsku vojsku i postala nadmoćna.

- Da sam ministar, smatrao bih to svojevrsnim ličnim porazom. U moje vrijeme držali smo korak i ravnotežu u našu korist. I oni su pratili nas kao što mi pratimo njih. U javnosti su govorili da se Hrvatska jako naoružava i odlučili su da kontriraju, te su uspjeli da nabave mnogo oružja. U međuvremenu su razvili i dogradili sopstvenu vojnu industriju, što je legitimno, i sad se modernizuju. To i mi moramo da uradimo - rekao je on za Večernji list.

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin poručio je za Kurir da mu je drago da u Hrvatskoj vide koliko smo osnažili našu vojsku. Kako kaže, zahvaljujući "ličnom naporu vrhovnog komandanta VS Aleksandra Vučića država je razumela potrebu ulaganja u našu vojsku". Ističe i da jaka VS ne odgovora političarima koji vode Hrvatsku.

- Mi smo prestali da razvijamo svoju vojsku 2000, a naš region nije stajao. Kada bivši hrvatski ministar odbrane priznaje da je VS toliko ojačala u posljednje tri godine, to ima posebnu težinu, jer su oni od SAD dobili ogromne donacije u oklopnim vozilima, mrapovima, artiljerijskim oruđima, zaključno sa 64 vozila "bredli". I pored svega toga, VS je ojačala toliko da mi sami čuvamo svoje nebo, a Hrvatska nije uspjela da obnovi svoju avijaciju, pa će njeno nebo čuvati drugi - kaže Vulin.

Modernizacija

Dodaje da je posebno važno to što smo sačuvali našu odbrambenu industriju i što modernizaciju postojećeg naoružanja radimo na prvom mjestu domaćim znanjem:

- Nabavka bespilotinih letilica i kupovina tehnologije koja će omogućiti da samostalno razvijamo domaću bespilotnu letilicu "pegaz" čine razliku u odnosu na zemlje oko nas. Obnovljena snaga VS je dobra vijest za Srbe gdje god da žive, ali i za sve koji žele mir. Kada je Srbija jaka i naoružana, onda je mir siguran i traje onoliko koliko je Srbija stabilna i mirna. VS i Srbiju sada najprije mogu da ugrozi domaća nesloga i nasilje.

Vlade Radulović Daleko ispred komšija

Vojni analitičar Vlade Radulović kaže za Kurir da izjava bivšeg ministra odbrane Hrvatske nije začuđujuća, jer je istinita:

- Činjenica je da su Srbija i Hrvatska dvije najjače oružane sile ukoliko pogledamo sve ostale republike bivše Jugoslavije. Iako u nekim segmentima Hrvatska bolje stoji, konkretno kad je riječ o borbenim vozilima točkašima, Srbija s druge strane daleko bolje stoji u ratnom vazduhoplovstvu, na polju PVO zaštite, borbenih vozila guseničara i tenkova, ali i po brojnosti ljudstva. U većini segmenata smo bolji i prednjačimo u odnosu na njih.

Odnos snaga

Vojnici: - Hrvatska: oko 18.000 - Srbija: oko 30.000

Ratno vazduhoplovstvo: - Hrvatska: 7 "migova 21" - Srbija: 14 "migova 29"

Tenkovi: - Hrvatska: 72 - Srbija: 212

Borbena vozila pešadije (guseničari): - Hrvatska: 128 - Srbija: 323

Artiljerijska oruđa i sistemi: - Hrvatska: oko 495 - Srbija: 515

Školsko-borbeni avioni: - Hrvatska: 0 - Srbija: 21