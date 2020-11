Hrabri mladići donirali kožu za Minju (15) koja je povrijeđena u požaru: "Boli nas, ali ne koliko i nju"

Dvojica hrabrih muškaraca, Nenad Stanković (18) i Ognjen Todorović (38), donirali su kožu djevojčici Minji D. (15) koja je zadobila stravične opekotine u požaru koji je izbio prošle nedjelje u njenom stanu na Dorćolu na desetom spratu zgrade.

Ovi mladi i humani mladići su tinejdžerkini drugovi, a jedan od njih, Nenad Stanković, iz bolničke postelje rekao je da nijednog trenutka nije imao dilemu da li da donira dio svog organa drugarici ili ne.

“Rane nas bole, ali proći će”

– Bio sam na putu sa mojim roditeljima kada sam saznao šta se dogodilo mojoj drugarici. Iste večeri sam se javio da doniram kožu. Ljekari su se malo protivili tome jer sam tek prije pet meseci postao punoljetan. Ipak, na moje insistiranje prošao sam sve neophodne testove i na kraju su pristali da budem donor – kaže Stankovića, koji je i odbojkaš u Partizanu, piše Blic.

On objašnjava da povređenu tinejdžerku i njenog momka poznaje dugo, pošto su svi sportisti i treniraju odbojku.

– Ognjen i ja poznajemo njenu porodicu, svi smo povezani, a i roditelji nam se druže – kaže Nenad.

Hrabri mladić objašnjava da su Ognjen i on u petak operisani i da je djevojčici presađena njihova koža sa butina.

– Koliko znam ima još donora koji u narednom periodu treba da budu operisani. Ognjen i ja ćemo u bolnici provesti 7 do 10 dana, a cjelokupan oporavak traje mjesec dana. Zavoji se nose dvije nedjelje i važno je da vodimo računa da ne dođe do infekcije. Rane nas bole, ali proći će. To je ništa u odnosu na to koliko boli nju. Važno je da se pomogne, treba biti čovjek – kaže sagovornik i naglašava da je sada dao kožu drugarici, ali da bi isto tako postupio da se bilo ko našao u sličnoj nevolji.

Još jedan apel

Stanković apeluje na sve ljude koji su u mogućnosti da pomognu povrijeđenoj tinejdžerki.

– Ko god može neka donira kožu ili uplati novac za pomoć ili pošalje garderobu. Koliko ko može pošto je djevojku zadesila strašna tragedija – kaže ovaj humani mladić i dodaje da se roditelji operisane djevojčice svakodnevno raspituju i za zdravstveno stanje njega i njegovog duga Ognjena.

Svakodnevno se rasputuju za nju

Pavle Gavura, koji je sa četvoricom kolega spasao djevojčicu sigurne smrti spustivši se sa njene terase u plamenu, na terasu ispod, kaže da se oni svakodnevno raspituju o njenom stanju.

– Znamo da je operisana i da je čeka i opracija ruke, ali i da se oporavlja i da je počela da jede i jaču hranu. Mi smo se interesovali kako da doniramo kožu, ali nam je rečeno da su se njeni dobri drugovi već prijavili, te da zasad to nije potrebno – rekao je Gravura.

Uspješno operisana

Inače, djevojčica Minja je uspješno operisana, a kako je potvrdila dr Biljana Čertić, načelnica Odeljenja opekotina KCS, postoperativni tok protiče uredno, pacijentkinja je hemodinamski stabilna, ali i dalje u teškom opštem stanju.

U toku su već pripreme i za drugi hirurški zahvat, za koji su takođe potrebni donori kože i krvi.