Horor u Beogradu: Dječaka silovali motkom u školskom dvorištu i sve snimali

Otac dječaka Andrea Mitrović tvrdi da mu je sin žrtva vršnjačkog nasilja koje je kulminiralo kada ga je grupa učenika seksualno zlostavljala drvenom motkom u dvorištu škole

Andrea Mitrović iz Ripnja tvrdi da su njegovog sina P. M. (10), učenika četvrtog razreda OŠ "Karađorđe" na Voždovcu, dvojica vršnjaka iz odjeljenja najpre vrijeđala, a potom silovala motkom u dvorištu škole, sve vrijeme snimajući stravične scene zlostavljanja.

Zgroženi otac kaže za Kurir da se zločin dogodio 4. marta oko 17 sati, kad su đaci izašli iz škole.

Rupa na pantalonama

Izvor: Kurir

"Moj sin se tog dana vratio kući pocjepan i prljav. Primjetio sam veliku rupu na njegovim pantalonama i pitao sam ga šta se desilo. Prvo nije imao hrabrosti da mi kaže, ali sam ubrzo ugledao rane koje je imao na analnom otvoru. "Tata, dječaci su me maltretirali u školi", bilo je prvo što mi je rekao, a zatim je otkrio detalje koje bih voleo da zaboravim", priča kroz suze Mitrović.

Prema njegovim riječima, dvojica učenika su njegovog sina nazivala pogrdnim imenima, udarala, bacala u blato, a potom silovala motkom.

"Odvukli su ga iza škole i tu je počeo psihički i fizički teror. Uvrede su odjekivale parkom, a zatim je jedan od njih uzeo drvo i počeo divljački da ga gura u analni otvor mog sina. Dete je vrištalo i dozivalo pomoć, a đaci su svirepo zlostavljanje snimali mobilnim telefonima. Jedan se grohotom smijao, a drugi je ispuštao krike koji su podsjećali na lavež besnog psa. Moj sin je, prepričavajući strašne i bolne scene, plakao, a ja sam se trudio da zadržim suze", prisjeća se potreseni otac.

Izvor: Kurir

Kako kaže, slučaj nije prijavio policiji jer mu je direktor škole rekao da to ne radi.

Poslušao direktora

"Razgovarao sam s direktorom i on me je posavjetovao da slučaj ne prijavljujem policiji. Rekao mi je da će on da kontaktira s roditeljima i da će se postarati da se ovo više ne ponovi. Međutim, dvije nedelje kasnije, i dalje ništa nije preduzeto, nikakav razgovor nije zakazan", kaže Mitrović.

Međutim, Milan Žegarac, direktor OŠ "Karađorđe", kaže za Kurir da se incident nije dogodio kao što ga je Mitrović opisao.

"Nije bilo baš tako, ali je čitav slučaj u proceduri. Kontaktirali smo s roditeljima tih učenika i sada se ispituje šta se tačno tog dana dogodilo. Trenutno ne mogu ništa više od toga da vam kažem", navodi direktor škole.

Uplašeni za sina muče ga noćne more

Andrea Mitrović kaže za Kurir da se njegov sin nakon zločina promijenio i da rijetko razgovara sa članovima porodice.

Izvor: Kurir

"Povučen je i jedva govori. Često ustaje iz kreveta jer ga muče noćne more. Plašimo se da se njegovo stanje ne pogorša. Mog sina đaci uznemiravaju još od prvog razreda. I ranije su ga tukli, pa je dolazio kući sa ranama na glavi, prljav i uplakan. Prije nekoliko godina štampali smo i majice sa natpisom "Stop vršnjačkom nasilju", kako bismo zaštitili djecu" priča otac zlostavljanog dječaka.