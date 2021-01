Hirurg užasnim riječima izvrijeđao silovanu Milenu Radulović

Hirurg i klinički asistent Igor Ignjatović, prije nekoliko dana je gnusno psovao, pominjao polne organe, bljutavo dijelio “pravdu”, vrijeđao glumicu Milenu Radulović, njene roditelje, ali i uvukao Medicinski fakultet u sklandal oko silovanja.

Sve to, učinio je javno. Na pitanja “Blica” doktor je međutim, “izgubio pamćenje”, imao “žutu minutu”, a i svi su ga “savjetovali da ćuti o tome”.

Igor Ignjatović, zaposlen je na Prvoj hiruškoj klinici Kliničkog centra Srbije. Radi kao hirurg više od deceniju. Ima i status kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Uz svoje ime i titule, obavezno dodaje da je i pjesnik, slikar, letač, ronilac.

Prenosimo doktorove gnusne navode, koji su isprva zbog samog stava, ali i korišćenog rječnika, izazvali sumnju da ih je napisao neko ko bi trebalo da liječi i predaje:

– Ihhhh… pa, jbt, „silovana”, sa 17? Ma idi u četiri pi**e materine, ako si bila silovana sa 17, a sve otćutala jer si se plašila osude javnosti?????? Nisi rekla roditeljima?? Pa, kakvi su to roditelji??? Možda je i tata podvodio?? Pa je zato ćutala? Hoćemo dalje? Ajde! A ako si dala svojevoljno sa 17 (A TAKO JE 100% BILO) onda si samo još jedna mala dr**a, a Mika baraba!! I to je sve… terajte se u k***c! Naročito, ovi koji će sad da počnu da se naknadno javljaju – skandalozna je objava Iganjatovića na Fejsbuku.

Doktor Ignjatović je. Javio se na fiksni telefon. Potvrdio je da je on napisao post. Isprva kroz šeretski smijeh kaže: “To mi ne treba kao reklama”.

A onda je počeo da se pravda, da umanjuje gadost svega što je napisao. Činjenica, pokušavao je da se izvadi na zaboravnost ili medicinski rečeno, demenciju.

“Najbolje je da zaboravite na tu priču”

– Generalno ja često razmišljam na drugačiji način. Ne baš tako kao što sam napisao. Ne znam šta mi je bilo. Meni bi više odgovaralo da poslije 20 godina dobrog iskustva sa pacijentima i studentima, vi zaboravite to što je napisano. Znate koliko ima interesantnijih stvari o kojima može da se piše, a ne to. Ja se stvarno ne bih više bavio time. Ostavite tu priču na miru. Značilo bi mi baš – kaže doktor i klinički asistent.

Kako nismo pristali, doktor je nastavio sa pravdanjem:

– Ja kada sam pogledao to, ja nisam mogao da vjerujem da sam takve riječi uopšte napisao. Bio sam šokiran. Stvarno ne znam kako se dogodilo da tako nešto napišem. Imamo svi neke stvari u životu kada nisi baš i kada ti se sve skupi, onda mi je došla žuta minuta i eto napisao sam to – pravda se za neodbranjivo doktor.

Pitamo ga, kako može da se ne sjeća i kakva je to “žuta minuta” u koju se tako upada da se briše pamćenje sasvim, ako si zdrav čovjek ili, je bio pod dejstvom nekih sredstava? On kaže da nije od kafane.

– Ne znam kako se dogodilo. Ma nije od kafane. Nemam običaj da tako pišem – kaže doktor.

Ljekar koji je postom izvrijeđao nečiju djecu, njihove roditelje i poslao krajnje netolerantnu poruku međutim, kaže, da bi sve to što je on pisao trebalo zaboraviti, jer je on porodičan čovjek.

– Imam porodicu, djecu, imam visoke ocjene koje mi studenti daju. Stvarno sve mi je bilo dobro i savjetovali su me da ne govorim o tome uopšte više – kaže Ignjatović.

Osim što je sa svega par rečenica dovoljno rekao o sebi rječnikom koji koristi, načinom na koji vrijeđa i iznoseći svoje stavove, Ignjatović je uvukao i Medicinski fakultet u skandal kada je takođe na Fejsbuku napisao izmišljeni scenario:

– Ma da… Aj sad, srce, mi se znamo već 25 godina. Sutra ujutro ja ispalim priču da mi je prof (prezime nećemo objaviti) na Biologiji na prvoj godini tražila da je oralno zadovoljim da bi mi dala 10!!! Ja, šta ću, nisam učio, zaronim glavu u babu i uzmem jezikom sve briseve! Tada me bilo blam da to pričam, ali sada evo, kad je fora, uzmem advokata i tužim Medicinski fakultet za nadoknadu za duševnu bol! Baba me silovala… šmrc. Eto tako to izgleda… – napisao je Ignjatović.

Medicinski fakultet u Beogradu nije se još oglasio, niti ogradio od svog kliničkog asistenta.

Za sada jedan gnusan post razotkrio je ne samo nevaspitanog i netolerantnog čovjeka. A hirurg je. Bahatog čoveka koji poteže imena profesora i kolega, prosvjetne i naučne institucije i stavlja ih javno u banalan scenario koristeći primitivan rječnik. A klinički asistent je na fakultetu.

Činjenica, Igor Ignjatović je razotkrio najviše sebe i ne bi nas interesovalo kakav je čovjek da nije i onaj koji treba da leči i na čiji operacioni sto može neko doći, ili držati vežbe budućim ljekarima. Njegova “žuta minuta” je rekla sve.