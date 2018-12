Helikopterska jedinica policije Srbije dobila svoja prva dva H145M FOTO

Nakon što je 22. novembra Vojsci Srbije kompanija Erbas Helikopters zvanično predala prvi vojni primjerak helikoptera H145M, juče je u krugu Erbasovove fabrike, u njemačkom gradu Donavurtu izvršena primopredaja i prva dva helikoptera H145M namenjenih Helikopterskoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Od dva predata helikoptera jedan je namenjen za traganje i spasavnje (maskirni primjerak sa registracijom YU-ICE, privremena njemačka registracija D-HADR) a drugi za hitnu medicinsku evakuaciju (helikopter u civilnoj šemi farbanja registracije YU-MED).

Jedan od dva H145za MUP ima montiranu dizalicu koja se može koristiti u zadacima traganja i spasavanja.



Oba helikoptera bi zajedno sa jednim vojnim H145M trebala da budu isporučena Srbiji u martu ili aprilu sledeće godine a ostalih šest bi trebalo da stignu do kraja 2019. i to u nekoliko isporuka. Kako Tango Six saznaje, policijski helikopteri će biti preleteni iz Njemačke sa barem jednom usputnom stanicom za popunu goriva.

U kokpitu na fotografiji se prepoznaje Nenad Nedić, od prije nekoliko dana i zvanično novi komandant Helikopterske jedinice MUP-a Srbije.

YU-ICE biće jedini maskirni MUP-ov H145M. Za razliku od vojnih primjeraka svi policijski imaće meteo radar prepoznatljiv po izbočini na nosu.

Da će MUP umjesto prvobitno planirana tri dobiti četiri helikoptera konačno je potvrdio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon vježbe "Vek pobednika 1918-2018".

Helikopterska jedinica policije (HJP) koristiće H145M za različite zadatke, osim traganja i spasavanja, medicinskog i VIP prevoza upotrebljavaće se i za specijalne operacije. Osim H145M za potrebe srpske HJP biće nabavljena i tri helikoptera H215 Super Puma.

(tangosix.rs)