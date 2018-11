Haradinaj: Vučić Kosovu nudi priznanje u zamjenu za dio teritorije

Premijer samoproglašenog Kosova Ramuš Haradinaj u autorskom tekstu za "Vašington post" iznio je tvrdnju da Aleksandar Vučič, predsjednik Srbije, uz podršku Rusije, Kosovu nudi priznanje, ali u zamjenu za dio teritorije Kosova.

Srbija, kako tvrdi kosovski premijer, "želi da stvori etnički "čistu" državu, da oduzme ljudima državljanstvo i protjera ih iz njihovih domova", kako kaže, "previsoka cena".

Od "njegove zemlje" - Kosova - se, piše dalje Haradinaj, traži "da načini nemoguć izbor koji bi umanjio žrtve američkih vojnika, ugrozio stabilnost regiona i zaprijetio američkim saveznicima".

"Pred stalnim napadima iz Srbije, čiji je cilj ugrožavanje našeg suvereniteta, bezbjednosti i prosperiteta, ima nekih koji bi voljeli da se Kosovo uvuče u takozvano "mirno" etničko čišćenje na Balkanu. To je kratkovid pokušaj da se popusti pred nasilnikom u nadi da će nasilje prestati. Mi to nećemo učiniti - umjesto toga ćemo se usprotiviti onima koji pokušavaju da nas iskoriste, a istovremeno ćemo raditi u pravcu dugotrajnog i sveobuhvatnog mira", tvrdi Haradinaj.

On je, takođe, napisao da su Srbija i njen saveznik Rusija odbili da priznaju suverenitet Kosova i da su se borili da blokiraju prijem Prištine u UN, kao i da je, kako navodi, Srbija, "kršeći Briselski sporazum" o normalizaciji odnosa, radila ka tome da blokira put Prištine ka članstvu u EU i u mnogim međunarodnim organizacijama.

Haradinaj je ponovio i da je, osujećenjem pokušaja Kosova da uđe u Interpol, kako on smatra, pomognut organizovani kriminal i nanesena šteta unutrašnjem sprovođenju zakona.

