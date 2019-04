Haradinaj pomijera granice, traži ratnu odštetu od Srbije

Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, najavio je da će "Kosovo tražiti ratnu odštetu od Srbije", mada ne misli da će to pitanje moći da se riješi na predstojećem samitu u Berlinu.

"To je bitno pitanje koje moramo riješiti, to je bitno za žrtve pa i za pravdu. Ali, ne mislim da će se sve to u Berlinu riješiti", rekao je Haradinaj za RTK 2 i dodao da će njihova delegacija "izneti neke stavove, neki doprinos", ali da ne očekuje da će biti "nekog uspjeha".

Haradinaj tvrdi i da ima usaglašene stavove sa Hašimom Tačijem, ali i da "nema promijena" njegove pozicije o priznanju Kosova u postojećim granicama.

Na konstataciju da se, pored razgraničenja i razmjene teritorije, kao rješenje pominje novi termin "dvostruki suverenitet", i na pitanje šta je kompromis za vladu u Prištini, Haradinaj kaže da prištinska delegacija u Berlin ne ide sa "starim pričama, razgraničenje, ili razmijene teritorije".

"To su priče iz prošlog vijeka. U Berlin idemo više s tim kako riješiti posljednje pitanje između Kosova i Srbije. Priznanje se neće desiti sa nekom novom idejom, formulom", tvrdi Haradinaj, koji smatra i da se "priznanje mora dogoditi".

U suprotnom, kako je zaprijetio, "Srbija će totalno biti blokirana prema EU, neće moći napred, i u isto vrijeme će izgubiti ulogu u regionu".

"Za Srbiju i srpski narod što prije priznaju Kosovo dobiće novu situaciju, novu ulogu u regionu", smatra Haradinaj.

On je ponovio i da će "dok je situacija ovakva" takse ostati, ali i da se "to može riješiti kroz priznanje".

Prema njegovim riječima, Srbija bi priznanjem Kosova nešto politički izgubila, ali bi dobila tržište i time veći uticaj u regionu "kao ekonomska sila".