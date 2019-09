Gvatemala neće priznati samoproglašeno Kosovo

"Vaša poseta Srbiji unapredila bi odnose naših dveju zemalja. Spremni smo da jačamo ekonomsku saradnju i trgovinsku razmenu“. - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u sedištu Ujedinjenih nacija sa predsednikom Republike Gvatemale Džimijem Moralesom.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 24, 2019 at 9:53am PDT